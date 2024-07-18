ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε ο Γιάννης Δραγασάκης

Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτείται και από μέλος του κόμματος, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιάννης Δραγασάκης, στην οποία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη. Κάνει, δε, λόγο για «διαδικασία αποαριστεροποίησης» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Στους παράξενους καιρούς που ζούμε, δεν θα ήθελα, από δική μου αδράνεια, να βρεθώ εγκλωβισμένος σε ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπηρέτησα από την ίδρυσή του, & είμαι περήφανος που συνέβαλα στη δημιουργία του. Θέλω να δηλώσω λοιπόν, ότι παραιτούμαι από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια απόφαση που δεν θα ήθελα να χρειαστεί να λάβω, αλλά οι εξελίξεις την έχουν καταστήσει αναγκαία από καιρό» σημειώνει.



«Θυμίζω ότι από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι φόβοι που εξέφραζα τότε για εκφυλιστικές εξελίξεις έχουν, δυστυχώς, πλήρως επιβεβαιωθεί» επισημαίνει ο Γιάννης Δραγασάκης.

«Ορισμένοι είχαν προσδοκίες από τη νέα ηγεσία. Όμως στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, συντελείται μια διαδικασία φθοράς, και όχι δημιουργίας, με πρώτο θύμα την ιστορία του, το έργο του, την ηθικό-πολιτική ακεραιότητά του. Η συζήτηση που άνοιξε, με πρωτοβουλία της ηγεσίας, για ‘’μαύρα ταμεία’’ αποτελεί τεράστια προσβολή για τα χιλιάδες μέλη του κόμματος που προσέφεραν ανιδιοτελώς & με το υστέρημα τους, κρατούσαν όλα αυτά τα χρόνια το κόμμα όρθιο & τα γραφεία του ανοιχτά. Ήταν ένα μεγάλο δώρο στη Δεξιά & όλους όσους υποστηρίζουν ότι ‘’όλοι είναι το ίδιο’’» παρατηρεί.



Όπως τονίζει ο κ. Δραγασάκης, ο κ. Κασσελάκης παρέλαβε ένα αριστερό κόμμα με προβλήματα & «παραδίδει» πολύ περισσότερα προβλήματα χωρίς αριστερό κόμμα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε διαδικασία από-αριστεροποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την παρούσα ηγεσία, δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα ταυτότητας, στρατηγικής & δημοκρατικής λειτουργίας που αντιμετώπιζε & από πριν. Θα είναι, για το λόγο αυτόν, σε μια κρίση διαρκείας.

"Αυτή τη φορά δεν έθεσε θέμα ηγεσίας όπως είχε προϊδεάσει πριν μήνες"

Σκωπτικά απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση του Γιάννη Δραγασάκη να αποχωρήσει από το κόμμα και την επίθεση που εξαπέλυσε στον Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «η αριστερά είναι τρόπος ζωής. Και εκφράζεται πάντα με πράξεις κι όχι με κοινοτοπίες και μεγαλοστομίες άνευ περιεχομένου».

Μάλιστα, ως υστερόγραφο αναφέρεται ότι «αυτή τη φορά ο κ. Δραγασάκης δεν έθεσε θέμα ηγεσίας όπως είχε προϊδεάσει πριν μήνες…».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία



«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως κι ο Πρόεδρος του, Στέφανος Κασσελάκης παραμένουν σταθεροί στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η αριστερά, επί τους ουσίας κι όχι για τους… τύπους.



»Αριστερά σημαίνει η σύγκρουση με τα συμφέρονται και η υπεράσπιση των πολλών και των αδυνάτων με όλες μας τις δυνάμεις. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο με τις προτάσεις Νόμου που έχει καταθέσει, για ακρίβεια και φορολογικό, όσο και γι’ αυτές που ετοιμάζει για τη Στέγαση και την στήριξη των Μικρομεσαίων. Αριστερά σημαίνει σύγκρουση με τις πανίσχυρες εταιρείες ενέργειας. Σύγκρουση με όσους λειτουργούν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Όπως έγινε στην περίπτωση της Attica Bank που ο ΣΥΡΙΖΑ κι ο Πρόεδρος του έφεραν στην δημοσιότητα, αδιαφορώντας για όσους ενδεχομένως «ενοχληθούν» επειδή δεν διατηρήθηκε το «σιωπητήριο» μπροστά στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας. Αριστερά σημαίνει να διατηρείς μια ξεκάθαρη κι αυστηρή στάση απέναντι στην αισχροκέρδεια των Τραπεζών, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των προθέσεων σου.



»Η αριστερά είναι τρόπος ζωής. Και εκφράζεται πάντα με πράξεις κι όχι με κοινοτοπίες και μεγαλοστομίες άνευ περιεχομένου.



»Υ.Γ. Αυτή τη φορά ο κ. Δραγασάκης δεν έθεσε θέμα ηγεσίας όπως είχε προϊδεάσει πριν μήνες...»



