ΣΥΡΙΖΑ για Δραγασάκη: Αυτή τη φορά ο δεν έθεσε θέμα ηγεσίας όπως είχε προϊδεάσει πριν μήνες

Σκωπτικά απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση του Γιάννη Δραγασάκη να αποχωρήσει από το κόμμα και την επίθεση που εξαπέλυσε στον Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «η αριστερά είναι τρόπος ζωής. Και εκφράζεται πάντα με πράξεις κι όχι με κοινοτοπίες και μεγαλοστομίες άνευ περιεχομένου».

Μάλιστα, ως υστερόγραφο αναφέρεται ότι «αυτή τη φορά ο κ. Δραγασάκης δεν έθεσε θέμα ηγεσίας όπως είχε προϊδεάσει πριν μήνες…».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία



«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως κι ο Πρόεδρος του, Στέφανος Κασσελάκης παραμένουν σταθεροί στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η αριστερά, επί τους ουσίας κι όχι για τους… τύπους.



»Αριστερά σημαίνει η σύγκρουση με τα συμφέρονται και η υπεράσπιση των πολλών και των αδυνάτων με όλες μας τις δυνάμεις. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο με τις προτάσεις Νόμου που έχει καταθέσει, για ακρίβεια και φορολογικό, όσο και γι’ αυτές που ετοιμάζει για τη Στέγαση και την στήριξη των Μικρομεσαίων. Αριστερά σημαίνει σύγκρουση με τις πανίσχυρες εταιρείες ενέργειας. Σύγκρουση με όσους λειτουργούν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Όπως έγινε στην περίπτωση της Attica Bank που ο ΣΥΡΙΖΑ κι ο Πρόεδρος του έφεραν στην δημοσιότητα, αδιαφορώντας για όσους ενδεχομένως «ενοχληθούν» επειδή δεν διατηρήθηκε το «σιωπητήριο» μπροστά στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας. Αριστερά σημαίνει να διατηρείς μια ξεκάθαρη κι αυστηρή στάση απέναντι στην αισχροκέρδεια των Τραπεζών, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των προθέσεων σου.



»Η αριστερά είναι τρόπος ζωής. Και εκφράζεται πάντα με πράξεις κι όχι με κοινοτοπίες και μεγαλοστομίες άνευ περιεχομένου.



»Υ.Γ. Αυτή τη φορά ο κ. Δραγασάκης δεν έθεσε θέμα ηγεσίας όπως είχε προϊδεάσει πριν μήνες...»





