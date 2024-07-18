Λογαριασμός
Συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επανακλογή της στην προεδρία της Κομισιόν

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», αναφέρει ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, στο X. 

Μητσοτάκης

Συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη δεύτερη θητεία της στην προεδρία της Κομισιόν

«Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», αναφέρει ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, στο X. 

 Η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού στην επανεκλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν

Με την είδηση της επανεκλογής της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε συγχαρητήρια αναφορά κατά τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο του Κοσόβου, Vjosa Osmani, στο περιθώριο της European Political Community:

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι η Ursula von der Leyen επανεξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ήμουν ένας από τους διαπραγματευτές εκ μέρους της. Πιστεύω ότι η ηγεσία της θα συνεισφέρει σταθερότητα και συνέχεια αλλά και μία ξεκάθαρη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να έλθουν πιο κοντά στην Ευρώπη, κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό σε μία εποχή η οποία, από γεωπολιτικής άποψης, είναι γεμάτη προκλήσεις».

