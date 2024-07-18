Συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη δεύτερη θητεία της στην προεδρία της Κομισιόν

«Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», αναφέρει ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, στο X.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 18, 2024

Η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού στην επανεκλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν

Με την είδηση της επανεκλογής της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε συγχαρητήρια αναφορά κατά τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο του Κοσόβου, Vjosa Osmani, στο περιθώριο της European Political Community:

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι η Ursula von der Leyen επανεξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ήμουν ένας από τους διαπραγματευτές εκ μέρους της. Πιστεύω ότι η ηγεσία της θα συνεισφέρει σταθερότητα και συνέχεια αλλά και μία ξεκάθαρη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να έλθουν πιο κοντά στην Ευρώπη, κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό σε μία εποχή η οποία, από γεωπολιτικής άποψης, είναι γεμάτη προκλήσεις».

