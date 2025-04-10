Επικεφαλής JPMorgan: Εξαιρετικός ηγέτης ο Μητσοτάκης - Στη λίστα πετυχημένων χωρών η Ελλάδα

Την ιδιαίτερη εκτίμησή του στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον οποίο αποδίδει την ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, εξέφρασε ο Τζέιμι Ντάιμον, επικεφαλής του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού JPMorganChase.

Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους, που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα και στην οποία καταπιάνεται εκτενώς με την έννοια της ηγεσίας και τη συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα, ο πολύπειρος τραπεζίτης στέκεται σε χώρες που έχουν εφαρμόσει σωστές πολιτικές και ως αποτέλεσμα «είναι ικανές να πετύχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα».

«Σκεφτείτε την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και τη Σουηδία. Την Ελλάδα ακόμα, η οποία επί χρόνια ήταν η πιο αδύναμη χώρα της Ευρώπης, έχει καταφέρει να αλλάξει πορεία, υπό την καθοδήγηση ενός εξαιρετικού πολιτικού ηγέτη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ντάιμον, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της JPMorgan τα τελευταία 20 χρόνια.

Στο κείμενό του, ο Ντάιμον κάνει πολλές αναφορές στις πολιτικές αρετές που χρειάζεται ένας επιτυχημένος ηγέτης. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ένας ηγέτης πρέπει να κάνει σωστές επιλογές, σε βαθμό λεπτομέρειας, τόσο στην πολιτική (politics) όσο και στις πολιτικές (policies), ενώ παράλληλα οφείλει να εξηγεί τη στρατηγική του στους πολίτες, όχι απλώς να αντιδρά στις λαϊκές απαιτήσεις.

Ο Ντάιμον έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει επισημάνει την επιτυχημένη ανάκαμψη της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Στις αρχές του 2024 είχε χαιρετίσει τις «λελογισμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις» που έχει υιοθετήσει η χώρα μας, επισημαίνοντας ότι πλέον η Ελλάδα «έχει αγκαλιάσει έναν υγιή δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη» και προσελκύει «έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για ελληνικές επιχειρήσεις».

Μηνύματα εκτίμησης και εμπιστοσύνης από ΗΠΑ

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» του Τζ. Ντάιμον έρχεται τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την δυνατότητα εξεύρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης στην εμπορική διένεξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Συμφωνώ», είπε ο Τραμπ, ερωτηθείς για τη δήλωση του πρωθυπουργού περί πιθανής λύσης «win-win», ενώ αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσέθεσε: «Τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος. Εκτιμώ τα σχόλιά του».



