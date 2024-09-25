Με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ είχε χθες συνάντηση στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθειά ανησυχία του για την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασής της, αναφέροντας ότι είναι απολύτως αναγκαίο να σταματήσει ο φαύλος κύκλος βίας και αντιπαράθεσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου ότι η Ελλάδα με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2025-2026 θα εργαστεί για την προώθηση της ειρήνης μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και επί τη βάσει των κανόνων και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ανέφερε δε στον Λιβανέζο ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να παρασχεθεί κεντρικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιατρική βοήθεια σε πολίτες του Λιβάνου που έχουν τραυματιστεί και έχουν ανάγκη περίθαλψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

