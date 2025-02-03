Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ στην Ιερουσαλήμ

Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ.

«Ο Έλληνας υπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων και τόνισε τη σημασία της επιστροφής όλων των ομήρων στις εστίες τους», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

«Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ».

Ο κ. Γεραπετρίτης θα μεταβεί, στη συνέχεια, στη Ραμάλα, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση, στις 6:00 μ.μ., με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών, Mohammad Mustafa.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί, επίσης, με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ' και θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

