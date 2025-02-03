Λογαριασμός
Αναζητείται ο Αχιλλέας Μπέος στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά από μήνυση

Τη μήνυση κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, Νίκος Παπαπέτρος για απειλές που δέχτηκε κατά της σωματικής του ακεραιότητας

Αχιλλέας Μπέος

Μήνυση κατά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για απειλές που δέχτηκε κατά της σωματικής του ακεραιότητας κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, Νίκος Παπαπέτρος.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, o Νίκος Παπαπέτρος καταγγέλλει ότι απειλήθηκε από τον Αχιλλέα Μπέο ότι θα βρεθεί σε αναπηρικό καροτσάκι για την αντιπολίτευση που ασκεί. Έτσι, ζήτησε να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα ο νόμος και να ενεργοποιηθεί το Αυτόφωρο.

«Τον λόγο έχει η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη» είπε ο κ. Παπαπέτρος και ο Αχιλλέας Μπέος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πηγή: gegonota.news

