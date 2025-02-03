Μήνυση κατά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για απειλές που δέχτηκε κατά της σωματικής του ακεραιότητας κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, Νίκος Παπαπέτρος.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, o Νίκος Παπαπέτρος καταγγέλλει ότι απειλήθηκε από τον Αχιλλέα Μπέο ότι θα βρεθεί σε αναπηρικό καροτσάκι για την αντιπολίτευση που ασκεί. Έτσι, ζήτησε να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα ο νόμος και να ενεργοποιηθεί το Αυτόφωρο.

«Τον λόγο έχει η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη» είπε ο κ. Παπαπέτρος και ο Αχιλλέας Μπέος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

