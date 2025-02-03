Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο: «Ως ΕΕ, οφείλουμε να πράξουμε περισσότερα στον τομέα της άμυνας»

Στα τέσσερα βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής αφιερωμένης στην άμυνα και στην ασφάλεια της Ευρώπης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης προσερχόμενος.

Αυτά είναι: οι διατλαντικές σχέσεις, η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, οι σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και η άμυνα της ΕΕ.

«Ως ΕΕ, οφείλουμε να πράξουμε περισσότερα στον τομέα της άμυνας αν θέλουμε να διαδραματίσουμε έναν γεωστρατηγικό ρόλο. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ πρέπει να κάνουμε σαφώς περισσότερα» είπε μεταξύ άλλων μπροστά στις κάμερες ο κ. Χριστοδουλίδης και υπογράμμισε ότι η «η άμυνα της ΕΕ είναι αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών»

«Έχουμε συγκεκριμένες απόψεις, συγκεκριμένες ιδέες. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ανάμεσα στα κράτη μέλη που απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να χρηματοδοτήσει στον τομέα αυτό, την Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλίδης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ η οποία συνοδεύεται με το βίντεο από τις δηλώσεις του προσερχόμενος στο Palais d' Egmont όπου και διεξάγεται η σύνοδος:

🔹Ως κράτος-μέλος ενισχύουμε τις αμυντικές ικανότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποτρεπτική της ισχύ, την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, την στρατιωτική βάση στο Μαρί, υποδομές που αξιοποιούνται και από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

