Τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του ΟΗΕ για το Κυπριακό επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, María Ángela Holguín Cuéllar

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 5 Ιουνίου, με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Ángela Holguín Cuéllar.

Η επίσκεψη της María Ángela Holguín Cuéllar πραγματοποιείται σε συνέχεια της ανάληψης των καθηκόντων της στις 2 Μαΐου 2025. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επικείμενης διευρυμένης άτυπης συνάντησης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του, για το Κυπριακό, καθώς και τη βούληση της χώρας να συμβάλλει εποικοδομητικά, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία προς την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε τη σημασία διατήρησης της κινητικότητας, στην οποία έχει εισέλθει το Κυπριακό και την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την υλοποίηση των συμφωνηθέντων της άτυπης διευρυμένης συνάντησης της Γενεύης. Τόνισε ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης συνιστά απαραίτητη συνθήκη για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

