Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ έγινε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών

Γεραπετρίτης

Με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, συναντήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυπριακό ΟΗΕ Υπουργείο Εξωτερικών
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark