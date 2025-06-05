Συνάντηση Γεραπετρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό

Με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, συναντήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

📍Athens

FM George Gerapetritis met tdy @GreeceMFA w/UN Secretary-General’s Personal Envoy on #Cyprus, María Ángela Holguín Cuéllar. pic.twitter.com/hnLSupeKbs June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.