Με πολίτες στο Βελεστίνο μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, η οποία περιλάμβανε στάσεις στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας και στον Συνεταιρισμό της Νέας Αγχιάλου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, στα έργα αποκατάστασης μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Daniel», καθώς και στις πολιτικές ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Έκανε επίσης λόγο για την ανάγκη δημιουργίας νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ενώ στάθηκε και στις πρωτοβουλίες επίλυσης χρόνιων θεμάτων, όπως αυτά που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στον χαιρετισμό του:

«Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε αυτόν τον τόσο ιστορικό τόπο, τον οποίο επισκέπτομαι για να εγκαινιάσω, αν και έχει ήδη δοθεί στη λειτουργία, ένα πολύ σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία, που δεν είναι άλλο από το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας του Δήμου σας.

Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να ξεναγηθώ στις εγκαταστάσεις του, αλλά νομίζω ότι εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, καθώς είστε χρήστες των υπηρεσιών του, σε τι κατάσταση το παραλάβαμε πριν από κάποια χρόνια και πώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την επίβλεψη του Υπουργείου και του αρμόδιου Διοικητή της ΥΠΕ, μετατράπηκε όχι σε Κέντρο Υγείας, ουσιαστικά σε ένα μικρό υπερσύγχρονο νοσοκομείο, πλήρως στελεχωμένο, για να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Και αξίζει να σημειώσω ότι η χρηματοδότηση για το έργο αυτό προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πριν από πέντε χρόνια, σε μια περίπλοκη διαπραγμάτευση, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε για τη χώρα μας 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων πόρων. Τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης αρχίζουν και φαίνονται τώρα παντού στην Ελλάδα. Κέντρα Υγείας, όπως αυτό του Βελεστίνου, θα έχουμε ανακαινισμένα, μετρήστε, 160. Επαναλαμβάνω, 160 σε ολόκληρη τη χώρα.

Με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίζονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε παραπάνω από 80 νοσοκομεία. Επενδύουμε ουσιαστικά στη δημόσια υγεία, στον κτιριακό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις προληπτικές εξετάσεις.

Αν πάρετε ένα μήνυμα για να κάνετε κάποια προληπτική εξέταση, μην το αμελήσετε, παρακαλώ πολύ. 60.000 συμπολίτες μας συνολικά έχουν εντοπιστεί με νοσήματα τα οποία δεν γνώριζαν. Ανάμεσα σε αυτούς δεκάδες χιλιάδες γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού που αν δεν είχαν λάβει μια ειδοποίηση από την ελληνική πολιτεία να πάνε να κάνουν μια προληπτική μαστογραφία δεν θα τον γνώριζαν καν.

Αυτό σημαίνει να επενδύουμε στην υγεία στην πράξη και να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας πριν αυτοί αρρωστήσουν. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή την οποία δρομολογούμε στη δημόσια υγεία στη χώρα μας.

Είμαι, όμως, σήμερα στη Μαγνησία και για να μπορέσω να επιθεωρήσω αφενός εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Βρέθηκα πριν από λίγο στον πολύ όμορφο Συνεταιρισμό της Νέας Αγχιάλου. Πριν από δύο χρόνια έπρεπε να διαχειριστούμε μια πολύ προβληματική πυρκαγιά. Έπαθε μεγάλη ζημιά τότε ο Συνεταιρισμός. Σήμερα ο Συνεταιρισμός είναι πλήρως λειτουργικός. Γιατί; Γιατί στάθηκε κοντά του η κρατική αρωγή και μπόρεσε και αποκατέστησε τις σημαντικές ζημιές οι οποίες έγιναν. Σήμερα ο Συνεταιρισμός λειτουργεί, παράγει εξαιρετικά προϊόντα και το μέλλον προδιαγράφεται αισιόδοξο.

Μίλησε, όμως, και ο Δήμαρχος για τη μεγάλη φυσική καταστροφή του «Daniel». Και ξέρετε πολύ καλά, έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τη Θεσσαλία. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, με την Περιφέρεια. Δισεκατομμύρια ευρώ πέφτουν στη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές.

Οι συμβάσεις για τα οδικά έργα του «Daniel» έχουν ήδη υπογραφεί. Οι συμβάσεις για τα σιδηροδρομικά έργα έχουν ήδη υπογραφεί. Οι αποκαταστάσεις των αρδευτικών δικτύων έχουν ήδη ξεκινήσει και πολλές έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Γιατί, πράγματι, αυτή η πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή μάς θύμισε κάτι, φίλες και φίλοι: ότι δυστυχώς η κλιματική κρίση είναι ήδη μαζί μας και πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε θωρακισμένοι ως χώρα και ανθεκτικοί ως χώρα.

Και το λέω αυτό, γιατί; Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος -να μην το ξεχνάμε αυτό- και έχουμε μια υποχρέωση ως πολιτεία αλλά και ως τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτα και πάνω απ’ όλα να προστατεύσουμε τον πιο πολύτιμο πόρο τον οποίο η φύση δεν μας χαρίζει πια τόσο απλόχερα, και αναφέρομαι στη διαχείριση του νερού.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει τη δουλειά του, με κάποιες καθυστερήσεις αλλά θα αυξήσει ρυθμούς. Θα επενδύσουμε πολλά χρήματα στη θωράκιση της Θεσσαλίας σε έργα τα οποία έχουν χαρακτήρα και πολιτικής προστασίας, αλλά και έργα διαχείρισης νερού. Επενδύουμε ήδη σε κλειστά αρδευτικά δίκτυα.

Αλλά χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων σας για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την όποια σπατάλη και να διαφυλάξουμε το νερό ως κόρη οφθαλμού, διότι είναι παράγων επιβίωσης και ευημερίας ολόκληρης της Θεσσαλίας. Ας το θυμόμαστε αυτό σήμερα, φίλες και φίλοι, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Και μετά την επίσκεψή μου εδώ στο Βελεστίνο, θα βρεθώ στη βιομηχανική ζώνη του Βόλου και θα επισκεφτώ δύο επενδύσεις, δύο σημαντικές μονάδες που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας.

Η πρώτη επισκευάζει τους συρμούς της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού στην Αθήνα. Το 2026 στην Αθήνα θα έχουμε καινούργιους συρμούς, επισκευασμένους πλήρως. Η δουλειά γίνεται εδώ στον Βόλο, με πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας στο λεκανοπέδιο αξιοπρεπείς μεταφορές.

Και αμέσως μετά θα επισκεφτώ μία καινοτόμο βιομηχανία η οποία επενδύει στον τομέα της άμυνας. Εδώ και πολλά χρόνια επενδύει στον τομέα της άμυνας. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι εδώ, λίγο παρακάτω στον Βόλο, κατασκευάζεται όλο το κέλυφος των Leopard, κατασκευάζεται η βάση εκτόξευσης πυραύλων Patriot, κατασκευάζονται οι θυρίδες για τις τορπίλες των φρεγατών Belharra.

Θέλω να θυμίσω ότι μόλις χθες είδαμε τις πολύ όμορφες εικόνες, τρεις φρεγάτες Belharra πια στο νερό, θα παραδοθούν και οι τρεις εντός του 2026, και δρομολογείται και η απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή».

Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, φίλες και φίλοι, σε αυτό το καινούργιο τοπίο το οποίο αλλάζει, δεν είναι απλά να αγοράζουμε οπλικά συστήματα από το εξωτερικό και να δίνουμε δισεκατομμύρια σε εταιρείες που δημιουργούν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο ζητάμε πια από όλους είναι να υπάρχει προστιθέμενη ελληνική αξία στην παραγωγή 25%.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα χρήματα τα οποία επενδύουμε στην εθνική μας άμυνα θα επιστρέφουν στην πατρίδα μας σε καλοπληρωμένες δουλειές. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής: να αναπτύσσουμε εμείς οι ίδιοι πια τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής, την οποία -γιατί όχι;- να μπορούμε να την εξάγουμε στο εξωτερικό.

Και αυτό, γιατί έχει σημασία, φίλες και φίλοι; Έχει σημασία γιατί πρώτα και πάνω απ’ όλα το μέλημά μας και το στοίχημα -θέλω να θυμίσω- της δεύτερης τετραετίας ήταν ένα: οι καλύτεροι μισθοί και οι περισσότερες δουλειές για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Εμείς έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία έξι χρόνια παραπάνω από 500.000 θέσεις εργασίας στην πατρίδα μας. Η ανεργία από το 17% πήγε στο 8%. Τα νέα παιδιά τα οποία σήμερα είναι μαζί μας και τα οποία δίνουν εξετάσεις για να μπουν πια στο πανεπιστήμιο, στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, θα γνωρίζουν ότι θα έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να βρουν μια δουλειά στη συνέχεια και όχι να ξενιτευτούν. Και το brain drain έχει γίνει brain regain και για πρώτη φορά πολλοί περισσότεροι επιστρέφουν στην πατρίδα μας από αυτούς που φεύγουν.

Και το λέω αυτό, διότι κάποιοι επανεμφανίστηκαν τελευταία στον δημόσιο διάλογο προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία και να κάνουν το άσπρο μαύρο, αλλά διάλεξαν λάθος στιγμή.

Για σκεφτείτε λίγο. Είμαστε στον Ιούνιο του 2025. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω πού ήμασταν τέτοια εποχή το 2015, πριν από δέκα χρόνια. Με κλειστές τράπεζες, με τους συνταξιούχους έξω από τα ΑΤΜ, με τις συντάξεις και τους μισθούς πετσοκομμένους, με τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας και με τους νέους, ναι, τότε να φεύγουν από την Ελλάδα διότι δεν έβλεπαν καμία προκοπή.

Κάναμε πολύ μεγάλη πρόοδο, φίλες και φίλοι. Δεν τα φτιάξαμε όλα και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος θα σας πει ότι όπου γίνονται λάθη τα αναγνωρίζουμε, τα διορθώνουμε.

Είχαμε προβλήματα διαχρονικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και εσείς τα ξέρετε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν δημιουργήθηκε το θέμα τα τελευταία πέντε χρόνια. Πήρα μία τολμηρή απόφαση και είπα: τέλος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πάει στην ΑΑΔΕ και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα εισπράττουν τις επιδοτήσεις τους στην ώρα τους και χωρίς απάτες. Για να παίρνουν τα λεφτά οι πραγματικοί δικαιούχοι και όχι αυτοί οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν ζώα τα οποία υπάρχουν μόνο στη φαντασία τους.

Αυτές είναι δύσκολες και τολμηρές αποφάσεις, αλλά σε αυτόν τον αγώνα εμείς θα συνεχίσουμε.

Κλείνουμε δύο χρόνια διακυβέρνησης, σε λίγο καιρό από τώρα, σε λίγες εβδομάδες. Εσείς μας εμπιστευτήκατε, μας δώσατε μία πολύ σαφή εντολή να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας έργο. Έχουμε δύο χρόνια ακόμα, θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι το 2027 και πάλι οι Έλληνες πολίτες θα μας εμπιστευτούν.

Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που αψηφίσατε τη ζέστη, σήμερα μου φαίνεται να είναι η πρώτη μέρα εδώ…

Τους συνταξιούχους, χαίρομαι που το λέτε, έχει αξία αυτό να το πούμε. Προσέξτε να δείτε τι σημαίνει να έχεις τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά και να είσαι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ανακοίνωσα πριν από έναν μήνα ότι πετύχαμε για τον περασμένο χρόνο οικονομική απόδοση πολύ καλύτερη από αυτή την οποία κι εμείς περιμέναμε. Σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες, προσέξτε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προχωρήσουν σε μέτρα περικοπών, συμμαζέματος.

Εμείς παράγουμε πλεονάσματα. Πώς τα επιστρέφουμε αυτά τα πλεονεκτήματα στην κοινωνία; Πέραν από τις αυξήσεις τις οποίες δίνουμε, ναι, εμείς είμαστε αυτοί που είπαμε ότι κάθε Νοέμβριο αυτό το οποίο ήταν έκτακτο βοήθημα, τώρα το θεσμοθετούμε και θα υπάρχει μία μόνιμη στήριξη 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, γιατί η οικονομία μάς επιτρέπει να το κάνουμε.

Και κάναμε και κάτι ακόμα για αυτούς που νοικιάζουν σπίτια. Και ξέρω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τόσο πολύ την ελληνική περιφέρεια, αφορά όμως πάρα πολύ τα αστικά κέντρα, αφορά τους νέους και τις νέες, οι οποίοι πηγαίνουν σήμερα και προσπαθούν να φτιάξουν οικογένεια. Είπαμε ότι θα επιστρέφουμε τον Νοέμβριο ένα δηλωμένο ενοίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές. Είναι μία στήριξη, όχι αμελητέα. Θέλουμε περισσότερα και θα κάνουμε περισσότερα.

Ο Νόμος Κατρούγκαλου αλλάζει στην πράξη ήδη, «σβήνει» η προσωπική διαφορά. Το ξέρετε αυτό, αυξάνονται οι συντάξεις, για πρώτη φορά.

Και να πω και κάτι ακόμα, κάντε λίγο υπομονή, διότι τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις εξαγγελίες μας, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για το οικονομικό έτος 2026.

Αυτά τα οποία σας είπα, τα ενοίκια, η ενίσχυση των συνταξιούχων τον Νοέμβριο, η οποία γίνεται πια τακτική και όχι έκτακτη, αυτά δεν αφορούν το 2026, αυτά αφορούν το 2025. Δεν τα είχαμε προϋπολογίσει, είναι πάνω από αυτά τα οποία είχαμε προϋπολογίσει.

Λοιπόν, το 2026 εμείς θα στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτούς οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί περισσότερο, στη στήριξη της μεσαίας τάξης και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει τόσο το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους, στη μεσαία τάξη, στον πρωτογενή τομέα, στην Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, σε αυτούς που δουλεύουν σκληρά και περιμένουν δικαιοσύνη από το κράτος στον τρόπο με τον οποίον εμείς τους αντιμετωπίζουμε.

Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρεθήκατε σήμερα μαζί μας εδώ. Να ευχηθώ όλα τα καλά, καλορίζικο το νέο Κέντρο Υγείας και πάντα να βρισκόμαστε σε τέτοιες ευχάριστες συναντήσεις.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ».

