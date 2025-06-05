Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980 όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Ειρήνη Αγαπηδάκη, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους νέους, αναβαθμισμένους χώρους του Κέντρου Υγείας και να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον κ. Διοικητή για την ταχύτητα με την οποία κατάφεραν και υλοποίησαν και αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου.

Αυτό το οποίο είδαμε σήμερα νομίζω ότι μιλάει από μόνο του. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμένα σε τι κατάσταση ήταν το Κέντρο Υγείας πριν από έναν χρόνο και νομίζω ότι βλέπουν τώρα ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα Κέντρο Υγείας “κόσμημα”, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και με όλες τις θέσεις καλυμμένες ή σε διαδικασία κάλυψης.

Και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο, τελικά, αξιοποιούνται οι ευρωπαϊκοί πόροι, ειδικά οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, προς όφελος όλων των πολιτών.

Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ στο Βελεστίνο είναι ένα μόνο από τα 160 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα τα οποία ανακαινίζονται εκ βάθρων και παραδίδονται ολοκαίνουργια και υπερσύγχρονα προς χρήση στους Έλληνες πολίτες.

Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος που δείχνει έμπρακτα η κυβέρνηση για την υγεία, ειδικά για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και επιτρέψτε μου εδώ να σταθώ και πάλι στην πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω στο πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, το οποίο έχει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους πολίτες.

Θυμίζω ότι το Υπουργείο Υγείας λέγεται Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας και πρέπει να προλαμβάνουμε την ασθένεια πριν αυτή εκδηλωθεί. Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε είναι με το να συμμετέχουμε στα προγράμματα των προληπτικών εξετάσεων και αν, ο μη γένοιτο, εντοπιστεί οτιδήποτε, από εκεί και πέρα να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών.

Μια τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με την ανάγκη να στηρίξουμε τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ειδικά στην περιφέρεια. Γίνεται ένας μεγάλος λόγος για το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας, για τη στήριξη της περιφέρειας. Όταν οι πολίτες στην περιφέρεια αισθάνονται ότι έχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τότε πολύ πιο εύκολα θα μείνουν στον τόπο τους και πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και πολίτες να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να έρθουν στην περιφέρεια.

Οπότε και πάλι, συγχαρητήρια γι’ αυτό το πολύ όμορφο Κέντρο Υγείας και αχρείαστο να είναι, αλλά δεν θα είναι και γι’ αυτό και το φτιάξαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του.

Γεωργιάδης: Από τα ομορφότερα της Ελλάδας το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, πριν από περίπου έναν χρόνο με την Ειρήνη, την κα Αγαπηδάκη, υπογράψαμε τη σύμβαση για τα Κέντρα Υγείας της περιοχής.

Εδώ, στο Βελεστίνο, το κτήριο ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχε να ανακαινιστεί 40 χρόνια, από τότε που φτιάχτηκε το Κέντρο Υγείας.

Σας παραδίδουμε σήμερα -και στον κόσμο εδώ του Βελεστίνου και της ευρύτερης περιοχής, ένα από τα ομορφότερα Κέντρα Υγείας της Ελλάδας, με όλες τις προβλέψεις που προβλέπουν τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά, εξοπλισμένο πλήρως και γεμάτο προσωπικό για να καλύψει την ευρύτερη περιοχή».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε:

«Πρόεδρε, συνεχίζουμε την προσπάθεια, όπως μας έχετε βάλει τους στόχους να προχωρήσουμε άμεσα και μέχρι τέλος του έτους να έχουμε 160 Κέντρα Υγείας ανακαινισμένα σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα ιδρύουμε 312 ιατρεία χρονίων νοσημάτων για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους που εντοπίζουμε με το “Προλαμβάνω” να έχουν χρόνια νοσήματα, να μπορούμε και να τους καθοδηγούμε καλύτερα στη διαχείριση στην κοινότητα».

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου Υγείας από τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτη Σερέτη και τη Διευθύντρια του ΚΥ Φανή Σαρηγιάννη.

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση έχει στηρίξει τα συνεργατικά σχήματα

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα», οι εγκαταστάσεις του οποίου ανακατασκευάστηκαν πλήρως, με τη στήριξη της κρατικής αρωγής.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Γιάννη Κίτσιο στα δύο αποστακτήρια, οίνου και τσίπουρου, καθώς και στους χώρους αποθήκευσης και παραγωγής οίνου, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης τον ενημέρωσε για τα μέτρα στήριξης του Συνεταιρισμού.

«Κάνατε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει τα συνεργατικά σχήματα, καθώς πιστεύουμε κι εμείς ότι είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Ο δικός σας Συνεταιρισμός αισίως έχει φτάσει στον 107ο χρόνο λειτουργίας.

Πράγματι, πληγήκατε από μία μεγάλη καταστροφή πριν από δύο χρόνια, αλλά υποχρέωση του κράτους, μέσω όλων των αρμοδίων φορέων και πρωτίστως της κρατικής αρωγής, είναι να στέκεται κοντά στους συμπολίτες μας οι οποίοι πλήττονται και το συντομότερο δυνατόν να μπορείτε να ξαναπατήσετε στα πόδια σας, πράγμα το οποίο με χαρά διαπιστώνω ότι έχει συμβεί, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε πιο αισιόδοξοι από ότι ήσασταν πριν από κάποια χρόνια και να εξακολουθείτε να επιτελείτε το σπουδαίο έργο σας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Εδώ, όπως ξέρετε, πριν δύο χρόνια καταστραφήκαμε. Ο Συνεταιρισμός αναγεννήθηκε, και αυτό έγινε με τη στήριξη τη δική σας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την κρατική αρωγή. Εδώ να ευχαριστήσουμε και τους Υπουργούς, τον κ. Τριαντόπουλο και όσους συμπαραστάθηκαν και μας βοήθησαν, διότι ήμασταν παραμονή του τρύγου, δεν το βάλαμε κάτω και μπορέσαμε και κάναμε τρύγο και σήμερα φτάσαμε εδώ που είμαστε», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Γιάννης Κίτσιος.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει έργα αποκατάστασης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias» στο οδικό δίκτυο και σε ρέμα που υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκατάστασης των υποδομών της Θεσσαλίας, και να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον αρχαίο ναό του Θαυλίου Διός και ξεναγήθηκε από τους αρχαιολόγους στα ευρήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.