Για μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά καταγράφονται σε χάρτη τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Ερωτηθείς γιατί τώρα και τη σημασία της κίνησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας κείμενο για την Ελλάδα και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα διότι αφενός καθορίζει την ανθρωπογενή δραστηριότητα που συντελείται στον θαλάσσιο χώρο προσδιορίζονται δηλαδή οι ανθρώπινες δράσεις και από την άλλη πλευρά προσδιορίζεται για πρώτη φορά το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο ασκείται αυτή η δραστηριότητα».

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «υπάρχει μια διαφορετική αφετηρία, η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της προς εξυπηρέτηση του εθνικού της συμφέροντος με βάση αποκλειστικά και μόνο το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία έχει τη δική της αντίληψη. Η αντίδραση ήταν αναμενόμενη καθώς είναι γνωστές οι θέσεις της Τουρκίας», ενώ ερωτηθείς για το εάν υπήρχε συνεννόηση είπε ότι «ήταν γνωστό ότι υπάρχει μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση την οποία η Ελλάδα θα έπρεπε έως της 27 Απριλίου να εκδώσει τον θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και έτσι ήταν αναμενόμενο».

Ακολούθως, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «θέλω να τονίσω ότι εάν αυτή τη στιγμή έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές, μία ελληνική και μία τουρκική, υπάρχει μία οδός που θα μπορούσε να το επιλύσει, και αυτός είναι ο δρόμος του συνυποσχετικού να επιλυθεί η διαφορά αυτή για τον καθορισμό της ΑΟΖ και αυτό είναι πάντοτε που η Ελλάδα τηρεί».

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα ψηλώνει και μεγαλώνει το διπλωματικό της αποτύπωμα. Για πρώτη φορά βρίσκονται καταγεγραμμένα σε χάρτη τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, βεβαίως στη βάση τους διεθνούς δικαίου το οποίο επιβάλλει για τον καθορισμό ΑΟΖ να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών που έχουν ακτές δίπλα ή απέναντι».

«Παραταύτα είναι πολύ σημαντικό ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου πλέον, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ελλάδα καταγράφει τη μέγιστη δυνατότητά της στις θαλάσσιες ζώνες και αυτό πλέον αποτελεί την ελληνική τοποθέτηση πάνω στα ζητήματα θαλασσίων ζωνών» πρόσθεσε.

Απαντώντας στην κριτική περί καθυστέρησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «άκουσα την αντιπολίτευση να μέμφεται την κυβέρνηση για το θέμα της καθυστέρησης. Θα περίμενα μικρότερη μικροψυχία στο ζήτημα αυτό. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια περίκλειστη χώρα, έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, έχει 8.5 χιλιάδες νησιά, πράγμα που καθιστά εξαιρετικά σύνθετη την άσκηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αλλά υπάρχει και κάτι επιπλέον, υπήρξαν οι δύο μεγάλες συμφωνίες που έφερε η κυβέρνηση με την Αίγυπτο και την Ιταλία, οι οποίες θα έπρεπε να μεταφερθούν πλέον και στον χάρτη. Η σημερινή μέρα επελέγη πρωτίστως γιατί σήμερα εκδόθηκε και το πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου Επικρατείας με το οποίο ενσωματώνεται ουσιαστικά στην ελληνική έννομη τάξη η ελληνοϊταλική συμφωνία και για αυτό τον λόγο δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να είναι νωρίτερα».

«Θέλω να πω κάτι σημαντικό. Όταν η κυβέρνηση της ΝΔ έχει φέρει από το 2019 την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, την ελληνοϊταλική, σειρά στρατηγικών συμφωνιών, μεγάλωσε τα όρια της Ελλάδας με τα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα έως το ακρωτήριο Ταίναρο, θα περίμενα μεγαλύτερη περισυλλογή. Διότι ακόμα και σήμερα η Ελλάδα φροντίζει στο πεδίο να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, φέρνοντας κολοσσούς ενεργειακούς εκεί που υπάρχουν έριδες από άλλα κράτη ή σήμερα με τον θαλάσσιο Χωροταξικό της Σχεδιασμό».

Ερωτηθείς για την κριτική που ασκείται στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και για τις φωνές εκείνες που κάνουν λόγο για παραχωρήσεις στο Αιγαίο, όπως εκείνη του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «ήμουν σαφής. Η κυβέρνηση την τελευταία πενταετία έχει κάνει πράγματα τα οποία καμία κυβέρνηση της μεταπολίτευσης δεν έχει καταφέρει με μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες, με συμφωνίες ΑΟΖ, με επέκταση χωρικών υδάτων, σήμερα με θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όλα αυτά χωρίς να έχει υπάρξει καμία παραχώρηση. Το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας, μιας χώρας στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ένωσης, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι σήμερα μεγαλύτερο από ποτέ».

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και αν σχετίζεται η καθυστέρηση με την ανακοίνωση ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι «τα ζητήματα δεν είναι καθόλου αλληλένδετα. Είναι προφανές ότι και σε επίπεδο κλίμακας ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα εγχείρημα πολύμηνο, μία μεγάλη προσπάθεια που διευρύνει το διπλωματικό μας αποτύπωμα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι επίσης σημαντικό, είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, είναι ένα έργο το οποίο θα συνεχιστεί στον κατάλληλο χρόνο που θα επιλεγεί και με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας».

«Δεν υπάρχει κανένα παρασκήνιο, υπάρχει μόνο ο κατάλληλος χρονισμός. Θέλω να τονίσω ότι για εμάς είναι μια πολύ σπουδαία ημέρα, η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει χάρτες, οι οποίοι εκφράζουν στην πραγματικότητα τη δυνητική ΑΟΖ, τη δυνητική υφαλοκρηπίδα που έχει πολύ μεγάλη αξία. ¨όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχιστούν κανονικά και θα γίνουν πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε και συζητάμε με την Τουρκία, κατεγράφη μάλιστα και στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, είναι επιθυμία μας να συνεχιστεί ο διάλογος έτσι ώστε να μην προκαλούνται κρίσεις, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει υποχώρηση. Για εμάς το εθνικό συμφέρον είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός, η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

