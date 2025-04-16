Συνάντηση με τον πρόεδρο και τη γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Στο πλαίσιο του διαλόγου με όλους τους θεσμικούς φορείς της οικονομίας συναντηθήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος- ΕΑΕΕ Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και τη γενική διευθύντρια Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Συζητήσαμε θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς. Η εύρυθμη λειτουργία του κλάδου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία του καταναλωτή και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση έχει έμπρακτα ενθαρρύνει την ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών, ως ένα ακόμη εργαλείο πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου. Δέσμευσή μας είναι να στηρίξουμε όποιες πρωτοβουλίες προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό και μεγιστοποιούν τα οφέλη για την κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

