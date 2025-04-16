Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη λειψυδρία που εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποδεχόμενος τη σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.), ανακοίνωσε μία σειρά από εγκρίσεις εκτέλεσης σημαντικών έργων διαχείρισης υδάτων, για νησιωτικούς δήμους της χώρας.

Βασικός στόχος των ανωτέρω, είναι να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που έχουν ανακύψει και να μειωθούν οι συνέπειες από τη λειψυδρία, στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες και οικονομίες.

Πιο συγκεκριμένα, η δέσμη των συγκεκριμένων αποφάσεων αφορούν 33 παρεμβάσεις σε 21 νησιωτικές περιφερειακές ενότητες, ενώ παράλληλα προχωρά η εξειδίκευση πρόσθετων έργων σε νησιά με διαπιστωμένες και καταγεγραμμένες ανάγκες και συγκεκριμένα στα νησιά: Γαύδος, Κρήτη, Οινούσσες, Πάτμος, Ίος, Ψαρά, Κέρκυρα, Διαπόντια Νησιά, Λέρος, Αμοργός, Ανάφη, Νίσυρος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κύθνος, Αστυπάλαια, Νάξος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος, Λειψοί και Τήνος.

Οι παραπάνω χρηματοδοτήσεις έρχονται σε συνέχεια στοχευμένων παρεμβάσεων που εκδόθηκαν εντός του 2024 και αφορούν επιπλέον 13 νησιά, με αντίστοιχα ζητήματα λειψυδρίας.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά με τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχωρά μεθοδικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ικανοποιώντας τα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυξάνει τα διαθέσιμα κονδύλια και δίνει λύσεις στα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση του νερού, καθώς η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της είναι υπαρκτές και πλέον μόνιμες.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σχετικά με το θέμα, δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό νερό, αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη των νησιών. Γι’ αυτό και το Ειδικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου μας κινείται στην κατεύθυνση δημιουργίας και εφαρμογής ενός εθνικού σχεδιασμού εκτίμησης, αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων υλοποιώντας την εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει κάνει μια λεπτομερή αποτύπωση και υποτύπωση των αναγκών των νησιών μας.

Σε αυτή την προσπάθεια πορευόμαστε μαζί, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Νησιωτικά Επιμελητήρια και τους φορείς των νησιών μας.

Ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος εγκρίθηκε ένας πρώτος κύκλος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 14 νησιωτικούς δήμους και δεσμεύθηκαν τα ανάλογα ποσά από πόρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με τη σημερινή μας απόφαση αποδεσμεύονται περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για νέα κρίσιμα έργα στα νησιά μας.

Αφουγκραζόμαστε τους νησιώτες μας και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν ευέλικτα και αποτελεσματικά οι πιεστικές ανάγκες για νερό στα νησιά.

Με την ευκαιρία να ευχηθώ Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα στους νησιώτες μας!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

