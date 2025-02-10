«Ο κ. Μαρινάκης στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις αυταπόδεικτες πλέον ευθύνες της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών αλλά και από την ουσία της υπόθεσης, επιλέγει την τοξικότητα και τις χυδαίες επιθέσεις απέναντι στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ψέματα πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έστησε η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος 20 μέρες μετά την τραγωδία έβγαζε πορίσματα για την αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς και 2 χρόνια μετά παριστάνει τον παραπλανημένο βαφτίζοντας τα πρώην «απίθανα σενάρια» και τις «τερατουργίες», ως ισχυρές πιθανότητες.

Σκοπιμότητα έχουν αυτοί που προστάτευσαν τον Κώστα Καραμανλή από το να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών του αρνούμενοι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διενέργεια προανακριτικής επιτροπής για τη σύμβαση της τηλεδιοίκησης. Αυτοί, που σήμερα ομνύουν στην αλήθεια, αλλά αρνήθηκαν να περάσει το κατώφλι της εξεταστικής ο κ. Τριαντόπουλος.

Αφού κατά την κυβέρνηση δεν έχουν να κρύψουν τίποτα και δεν θα βάλουν εμπόδια στη Δικαιοσύνη, γιατί δεν έκαναν εκείνοι πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Τριαντόπουλο; Πώς αλλιώς θα βρισκόταν ενώπιον του φυσικού του δικαστή; Αν γνωρίζουν άλλον τρόπο, να μας ενημερώσουν.

Και κάτι τελευταίο: Ποια ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού με την οποία ο κ. Τριαντόπουλος διαχειρίστηκε την κατάσταση στον τόπο της τραγωδίας, όπως ο ίδιος δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου στις 24 Μαρτίου του 2023;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.