Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του, της Αρμενίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Και ο Χακάν Φιντάν προανήγγειλε τη συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη. «Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο. Είμαστε προσκεκλημένοι εκεί. Αν θέλει ο Θεός, θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας συνάδελφός μας έχει επίσης ζητήσει συνάντηση εκεί. Και θα τον συναντήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

