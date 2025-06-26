Την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο OPEN, όπου χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως «κόμμα δίχως πυξίδα».

«Τι παρουσιάζει ο κ. Φάμελλος, τι θέλει να πει στον ελληνικό λαό αυτήν τη στιγμή; Έκαναν ένα συνέδριο όπου οι μισοί που ανέβαιναν στο βήμα έγιναν γνωστοί για λόγους διαδικτυακού τρολαρίσματος. Τι έγινε στο συνέδριό τους; Τελικά τσακώθηκε ο Πολάκης με τον Φάμελλο. Έμεινε κάτι άλλο; Τίποτα. Είναι η 27η διάσπαση σε 2 χρόνια, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για το ποιος τσακώνεται με ποιον στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε για να προσθέσει:

«Γιατί συζητάμε για αυτόν τον πολιτικό χώρο; Για το αν θα γυρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά πιστεύετε είναι κουβέντες που ευνοούν να ανέβει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ; Από όλη αυτήν την κουβέντα ο Τσίπρας αντιπολιτεύεται τον Φάμελλο. Όσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα και να γυρίσει, αυτό δεν κάνει;»

Ερωτηθείς για το αν η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε:

«Πιστεύω δεν θα μας κάνει τη χάρη να κατέβει προ των εκλογών, αλλά θα τον φωτίσει ο Θεός να μην το κάνει. Μακάρι όμως να κατέβει και να κάνω λάθος. Εγώ τον περιμένω. Μου έχει λείψει πάρα πολύ, εμένα ο Τσίπρας είναι ο αγαπημένος μου. Δεν τον θεωρούμε εύκολο αντίπαλο, έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ σωστό κάτι που είπε χθες ο κ. Δρυμιώτης: έχει χάσει 6 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 13ο λεπτό:

