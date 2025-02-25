Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος για την Ουκρανία – Υπερψήφισε η Ρωσία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε χθες Δευτέρα το αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος που ζητά ταχεία ειρήνευση στην Ουκρανία χωρίς αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παρά τις αντιρρήσεις των ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου.
Το ψήφισμα, το οποίο αξιώνει «τον τερματισμό της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν» και «διαρκή ειρήνη», υιοθετήθηκε με 10 ψήφους υπέρ –συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ρωσίας– και πέντε αποχές (Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Δανία).
#BREAKING— UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025
UN Security Council ADOPTS resolution imploring a swift end to the conflict and urges a lasting peace between Ukraine and the Russian Federation
VOTING RESULT
In favor: 10
Against: 0
Abstain: 5 pic.twitter.com/SHv8V4k019
