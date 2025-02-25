Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος για την Ουκρανία – Υπερψήφισε η Ρωσία

Το ψήφισμα, αξιώνει «τον τερματισμό της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν» και «διαρκή ειρήνη» - Πέντε αποχές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε χθες Δευτέρα το αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος που ζητά ταχεία ειρήνευση στην Ουκρανία χωρίς αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παρά τις αντιρρήσεις των ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου.

Το ψήφισμα, το οποίο αξιώνει «τον τερματισμό της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν» και «διαρκή ειρήνη», υιοθετήθηκε με 10 ψήφους υπέρ –συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ρωσίας– και πέντε αποχές (Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Δανία).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark