Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας (CDU), Friedrich Merz.

O Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Merz για την εκλογική του νίκη, η οποία, όπως τόνισε, είναι σημαντική για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τη Γερμανία, αλλά και για την Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι με τον επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) της Γερμανίας και νικητή των γερμανικών εκλογών Φρίντριχ Μερτς είχε συναντηθεί ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βερολίνο, τον Ιανουάριο.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν συζητηθεί θέματα αμοιβαίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.



Συζητήθηκε ακόμα το προεκλογικό πρόγραμμα του CDU -το οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία με το πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη-, όπως και η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψηφιοποίησης του κράτους και την ελληνική επιτυχία σε αυτόν τον τομέα.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Φρίντριχ Μερτς αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για σημαντικά αμυντικά πρότζεκτ κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή αεράμυνα.

Συναντήθηκα σήμερα με τον επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας και υποψήφιο Καγκελάριο Friedrich Merz, στο περιθώριο της συνάντησης του ΕΛΚ. Συζητήσαμε θέματα αμοιβαίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. pic.twitter.com/nxWz0afJ8o — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) January 17, 2025

