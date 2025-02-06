Γεραπετρίτης: Η Ινδία έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα

Επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ένα χρόνο μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με αφορμή την επίσκεψη παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «The Hindu» της Ινδίας, απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών καθώς και για τα μέτρα της Ελλάδας για τη μετανάστευση.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Γεραπετρίτης:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης επίσκεψής σας στην Ινδία; Τι ελπίζετε να επιτύχετε όσον αφορά τη διμερήσυνεργασία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία πριν από ένα χρόνο κατέδειξε πράγματι τη σταθερή δέσμευσή μας για την ενίσχυση της Στρατηγικής μας Εταιρικής Σχέσης. Φέτος, το 2025, εορτάζουμε την 75η επέτειο των διπλωματικών μας σχέσεων. Σήμερα, (Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025) θα συναντηθώ με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών, Δρ. Subrahmanyam Jaishankar, για να συζητήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε διάφορους τομείς, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Η Ινδία και η Ελλάδα αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στις αντίστοιχες γεωγραφικές τους περιοχές, δηλαδή στον Ινδο-Ειρηνικό και τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα, ως η αρχαιότερη δημοκρατία, μοιράζεται ισχυρούς δεσμούς με την Ινδία, η οποία είναι η πολυπληθέστερη δημοκρατία στην ιστορία. Οι δύο χώρες μας έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγάλων εθνών που βασίζονται σε αρχαίους πολιτισμούς, οι οποίοι έχουν επηρεάσει και εμπλουτίσει καθοριστικά την ανθρωπότητα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους εταίρους, με την εκπεφρασμένη φιλοδοξία να διπλασιαστεί στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου μέχρι μόλις το 2030. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις σε σχέση με αυτή την αύξηση, η οποία κυμαίνεται σε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια και ποιοι τομείς έχουν τις περισσότερες δυνατότητες;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας παρουσιάζουν σημαντικές ανεξερεύνητες δυνατότητες. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις αμφίδρομες εμπορικές ροές. Οι τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα δομικά υλικά, τα τρόφιμα και ποτά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Modi στην Αθήνα το 2023, οι χώρες μας έχουν δεσμευτεί να διπλασιάσουν το διμερές εμπόριο έως το 2030. Η αναβάθμιση της σχέσης ΕΕ-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση, μάς επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε από κοινού διεθνή ζητήματα. Όταν η εμπορική συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ προχωρήσει με τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, αναμένουμε ότι το διμερές εμπόριο θα σημειώσει σημαντική ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς επηρέασε ο πόλεμος Ισραήλ-Γάζας τα σχέδια για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEEC); Πόσο βιώσιμος είναι αυτός ο διάδρομος σήμερα και τι θα χρειαστεί για να ξεκινήσει ο IMEEC εν μέσω της παρούσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενες ιδρυτικές χώρες δεν έχουν καταφέρει καν να πραγματοποιήσουν συνάντηση από τον Σεπτέμβριο του 2023;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως το οραματικό έργο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φυσική πύλη εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Δεδομένης της γεωστρατηγικής μας θέσης, της ιδιότητάς μας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και της ηγετικής μας θέσης στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, οραματιζόμαστε να διαδραματίσουμε ζωτικό ρόλο.

Ωστόσο, βλέπουμε επίσης τον IMEEC ως κάτι περισσότερο από έναν απλό οικονομικό διάδρομο. Έχει μια έντονη γεωστρατηγική συνιστώσα. Και έχει τη δυνατότητα να καταστεί ένας διάδρομος ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Αυτό θα ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, επουλώνοντας τις πληγές στην ευρύτερη περιοχή και βοηθώντας μας να αυξήσουμε την αλληλεγγύη και την ανθεκτικότητά μας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει καθυστερήσει τον σχεδιασμό του έργου, αλλά δεν πρέπει να υπονομεύσει το ισχυρό σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από τον IMEEC. Η αποφασιστικότητά μας – αυτή της Ινδίας, της Ελλάδας και των ενδιάμεσων εταίρων μας – είναι που θα φέρει εις πέρας αυτό το έργο ειρήνης και ευημερίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς θα αυξήσουν τη συνδεσιμότητά τους η Ινδία και η Ελλάδα, δεδομένου πως δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς το παρόν;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας θα λειτουργούσαν αναμφίβολα ως καταλύτης για τη γεφύρωση των δύο χωρών μας, την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και την εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών μας σχέσεων. Η έναρξη ισχύος της διμερούς Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών το 2022 έχει δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξη απευθείας αεροπορικών μεταφορών. Χαιρετίζουμε τα σχέδια των ινδικών και των ελληνικών αεροπορικών εταιριών να συνδέσουν με απευθείας πτήσεις πόλεις της Ινδίας και της Ελλάδας και αναμένουμε με ανυπομονησία την έναρξή τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με ινδικούς ομίλους για λιμάνια που θα διευκολύνουν τις εμπορικές διαδρομές; Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος Adani βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση τερματικού σταθμού στην Καβάλα ή τον Βόλο. Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε αυτές τις πληροφορίες;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η Ελλάδα χαιρετίζει το δυνητικό ενδιαφέρον ινδικών εταιριών για επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, καθώς αναμένουμε ότι αυτό θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση των λιμενικών υποδομών της χώρας μας. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη φιλοδοξία της Ελλάδας να αποτελέσει την πύλη του πρωτοποριακού διαδρόμου IMEEC προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Όσον αφορά τις λιμενικές υποδομές, τα ελληνικά λιμάνια βρίσκονται σε στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, γεγονός που τα καθιστά ιδανικούς κόμβους μεταφορών για τη σύνδεση αυτών των τριών ηπείρων. Αρκετά ελληνικά λιμάνια είναι ήδη κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου και στοχεύουμε να ενισχύσουμε τη χωρητικότητά τους, αυξάνοντας τη συνδεσιμότητα και προωθώντας περαιτέρω τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η κυβέρνησή σας έχει υποσχεθεί να εφαρμόσει αυστηρότερους ελέγχους στην παράνομη μετανάστευση. Σκοπεύετε να συζητήσετε αυτό το θέμα κατά την επίσκεψή σας στην Ινδία; Και πώς μπορούν να συνεργαστούν Ελλάδα και Ινδία;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Ως κράτος πρώτης γραμμής, η Ελλάδα δεσμεύεται να προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πρωτοστατεί στον αγώνα για την εξάρθρωση των δικτύων διακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Παράλληλα, έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες στις δομές φιλοξενίας μεταναστών και έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου.

Συνολικά, εφαρμόζουμε μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε την παράτυπη μετανάστευση σε νόμιμες και λειτουργικές οδούς ανθρώπινης κινητικότητας. Από αυτή την άποψη, το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα αυτό. Πολλές θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται ετησίως σε Ινδούς ταξιδιώτες για επισκέψεις στην Ελλάδα. Το 2024, η ελληνική Πρεσβεία στο Δελχί εξέδωσε περισσότερες από 30.000 θεωρήσεις εισόδου σε τουρίστες, φοιτητές, εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων. Και θέλουμε να διευρύνουμε την προξενική μας συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω την πρόθεσή μας να ανοίξουμε δύο νέα ελληνικά Προξενεία στην Ινδία, στη Βομβάη και την Μπανγκαλόρ. Αυτό αποτελεί μια καθοριστική αναβάθμιση των διμερών μας σχέσεων και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των λαών μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την Ελλάδα δεδομένης της θέσης της φέτος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ; Είστε ένας από τους λίγους ηγέτες που επισκέφτηκαν τόσο το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, όσο και τη Ραμάλα μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για αυτήν την κρίση και για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας το 2025;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της, το 2025-2026, η Ελλάδα θα προωθήσει δυναμικά τις έξι προτεραιότητες που έχει θέσει, δηλαδή την ειρηνική επίλυση των διαφορών, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη θεματική γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, από την έναρξη της σύγκρουσης έχω επισκεφθεί την περιοχή πολλές φορές. Για την ακρίβεια, επισκέπτομαι τώρα την Ινδία αμέσως μετά από μια σειρά συναντήσεων στο Κατάρ, το Ισραήλ, τη Ραμάλα και την Ιορδανία, έχοντας παρακολουθήσει την κατάσταση στο πεδίο από πρώτο χέρι. Οι εκεχειρίες στη Γάζα και τον Λίβανο και το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης στη Ράφα, σε συνδυασμό με τις νέες συνθήκες στη Συρία, αποτελούν ένα σημαντικό σημείο καμπής και αφήνουν περιθώρια ελπίδας ότι οι συγκρούσεις θα υποχωρήσουν. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς πλησιάζουμε στον τρίτο χρόνο από την έναρξή του, έχει αποδειχθεί ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας ήταν η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εναντιωνόμαστε σθεναρά σε κάθε μορφή επιθετικότητας και υποστηρίζουμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ουκρανικού λαού για ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Η Ελλάδα θα εργαστεί συστηματικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας για μια βιώσιμη ειρήνη σε αυτό το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Το σύνθημά μας είναι να λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταξύ του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης, παραμένοντας προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

