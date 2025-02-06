Λογαριασμός
Σαμαράς για την παραίτηση Τριαντόπουλου: Όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, μετρούσε και το κάθε δευτερόλεπτο

Ερωτηθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Τριαντόπουλου, ο Σαμαράς διερωτήθηκε: «Και το προαναγγέλλει από τώρα; Αυτό είναι πρωτόγνωρο»

Αντώνης Σαμαράς

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στη Βουλή να σχολιάσει την παραίτηση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου όταν συγκροτηθεί η προανακριτική για τα Τέμπη, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διερωτήθηκε: «Και το προαναγγέλλει από τώρα; Θα μείνει δηλαδή δεκαπέντε ημέρες υπουργός; Τι να σχολιάσω; Αυτό είναι πρωτόγνωρο» ενώ παράλληλα τόνισε ότι «όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, μετρούσε και το κάθε δευτερόλεπτο».

Κατά τον ίδιο διάλογο σε διάδρομο της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσων της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης δήλωσε ότι «τότε ήταν άλλες εποχές» με τον Αντώνη Σαμαρά να σημειώνει: «Γιατί τώρα είναι εύκολες;».

