Ως αποτέλεσμα της πολιτικής του πρωτοβουλίας εκτιμά το ΠΑΣΟΚ ότι είναι η παραίτηση του Χρήστου Τριαντόπουλου από τα υπουργικά του καθήκοντα όταν συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από τη στιγμή που και μη πολιτικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν διώξεις «δεν είναι δυνατόν η Βουλή να κάνει ότι δεν είδε το συγκροτημένο πόρισμα της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας που την καλεί να ερευνήσει τις ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Η παραίτηση του κ. Τριαντόπουλου από τα υπουργικά του καθήκοντα, όταν θα συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του, είναι το πολιτικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ να μη μείνει στο απυρόβλητο και εκτός του κάδρου της έρευνας για την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Όταν τα εμπλεκόμενα μη πολιτικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις για το μπάζωμα, δεν είναι δυνατόν η Βουλή να κάνει ότι δεν είδε το συγκροτημένο πόρισμα της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας που την καλεί να ερευνήσει τις ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου.

Ο κ. Τριαντόπουλος εφόσον όπως δηλώνει ήταν στον τόπο της τραγωδίας για να συνδράμει τους συγγενείς και να «ενημερώνει – με τηλεοπτικές δηλώσεις και δελτία τύπου – για την πρόοδο των ενεργειών στο πεδίο» (είχε οριστεί και κυβερνητικός εκπρόσωπος;), θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις: γιατί ενώ όφειλε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην επίμαχη σύσκεψη για το μπάζωμα να είναι ο θεματοφύλακας του νόμου, αντιθέτως επέτρεψε μια έκνομη ενέργεια, όπως είναι η αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας, κάτι που ευθαρσώς περιέγραψε μπροστά του ο διοικητής της Τροχαίας;

Όπως κάναμε στις περιπτώσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου, το ΠΑΣΟΚ όταν έρχονται στοιχειοθετημένες δικογραφίες για ευθύνες πολιτικών προσώπων, θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να βρεθούν ενώπιον του φυσικού δικαστή.

