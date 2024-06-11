Για την Ιορδανία αναχωρεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη για την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης για τη Γάζα.

Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο King Hussein Bin Talal, στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας, μετά από πρόσκληση του Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', του Αιγύπτιου Προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στόχος της Διάσκεψης είναι να ενισχύσει την ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, διαμορφώνοντας μηχανισμούς και αποτελεσματικά βήματα για την υποστήριξη των αμάχων, μέσω της από κοινού δέσμευσης για συλλογική δράση. Αναμένεται να γίνει ευρεία συζήτηση για τις επιχειρησιακές και υλικοτεχνικές ανάγκες, καθώς και για τον απαιτούμενο συντονισμό αναφορικά με την ανάκαμψη της περιοχής της Γάζας.

Της Διάσκεψης θα προηγηθούν συναντήσεις Ομάδων Εργασίας, κατά τις οποίες θα εξεταστούν θέματα που αφορούν τις επιχειρησιακές επιπτώσεις και τους πόρους που απαιτούνται για τη διατήρηση των διόδων βοήθειας, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών που θα ευνοούν την ασφαλή παράδοση βοήθειας και την προστασία των αμάχων. Κατόπιν, θα ακολουθήσει η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την εξέταση πολιτικών προσεγγίσεων για τη μελλοντική κατάσταση, ενώ θα δοθεί στη δημοσιότητα και ανακοίνωση που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης.

Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και επικεφαλής διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων αρωγής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η πρόσκληση προς την Ελλάδα καταδεικνύει την αναγνώρισή της ως συνομιλητή όλων των πλευρών στο Μεσανατολικό.

Σημειώνεται ότι από το ξέσπασμα του πολέμου, η Αθήνα έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη να προστατευτεί ο άμαχος πληθυσμός, καθώς και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή της βοήθειας, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι επισιτιστικές και νοσηλευτικές ανάγκες των αμάχων στον θύλακα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

