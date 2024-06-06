Η Ελλάδα καθίσταται συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την εκλογή της χώρας μας, με συντριπτική πλειοψηφία, ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του κέντρου ισχύος του παγκόσμιου Οργανισμού.

"Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ θα αποτελέσει την επιτομή της συμμετοχής της χώρας μας στα διεθνώς δρώμενα" επισήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Διαγράφοντας τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι "(στόχος) είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου, η νέα πνοή που πρέπει να δοθεί στη διευθέτηση των διαφορών με τρόπο ειρηνικό. Η προστασία του θαλασσίου εμπορίου, η προστασία γυναικών και παιδιών". "Είναι προτεραιότητες που μαζί με την κλιματική αλλαγή θα τεθούν στο τραπέζι από την Ελλάδα στο πλαίσιο και της δικής μας εξωτερικής πολιτικής" πρόσθεσε ο υπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη



«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα για το αποτύπωμα της Ελλάδας στον κόσμο. Η γενική Συνέλευση των ΗΕ υπερψήφισε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2025 και το 2026



»182 από συνολικά από 188 κράτη που ψήφισαν υπερψήφισαν την υποψηφιότητα της Ελλάδας. Το 99% που προσήλθαν ψήφισαν. Αυτό αποδεικνύει το σημαντικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει η Ελλάδα στον κόσμο, στο διεθνές περιβάλλον, στους διεθνείς οργανισμούς.



»Και τώρα ξεκινάει η ώρα της ευθύνης. Η Ελλάδα μετά τη σημερινή της επιτυχία καθίσταται συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής και βρίσκεται σε μία στιγμή που υπάρχουν γύρω μας τεράστιες προκλήσεις. Οι μεγάλοι πόλεμοι οι οποίοι ταλανίζουν την οικουμένη και βρίσκονται στη γειτονιά μας, αλλά και άλλες σημαντικές προκλήσεις οι οποίες η εξωτερική πολιτική έχει θέση ως προτεραιότητα κατά τη παραμονή της ως μη μόνιμη θέση στο ΣΑ.



»(Στόχος) είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου, η νέα πνοή που πρέπει να δοθεί στη διευθέτηση των διαφορών με τρόπο ειρηνικό. Η προστασία του θαλασσίου εμπορίου, η προστασία γυναικών και παιδιών. Είναι προτεραιότητες που μαζί με την κλιματική αλλαγή θα τεθούν στο τραπέζι από την Ελλάδα στο πλαίσιο και της δικής μας εξωτερικής πολιτικής.



»Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αποτελέσει την επιτομή της συμμετοχής της χώρας μας στα διεθνώς δρώμενα. Η Ελλάδα φιλοδοξεί ως συνομιλούσα με όλα τα κράτη του κόσμου ως έχοντας ανοιχτούς διαύλους με όλα τα κράτη όχι μόνο με τις γειτονιάς μας, αλλά με όλου του κόσμου να αποτελέσει τη γέφυρα Βορρά Νότου Ανατολής Δύσης. Και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε αντάξιοι της μεγάλης αυτής ευθύνης».

Πηγή: skai.gr

