Ίδρυμα με την ονομασία Center for European Progress ετοιμάζεται να δημιουργήσει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ενεργοποίηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων κατά της ακροδεξιάς.

Το ίδρυμα που συστήνει ο Στέφανος Κασσελάκης θα εδρεύει στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη.

Στο εγχείρημα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων απ’ όλη την Ευρώπη και απ όλους τους πολιτικούς χώρους που βρίσκονται απέναντι από την Ακροδεξιά.

