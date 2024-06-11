Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα ξεκινά τη διαδρομή του με τη «Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», μια σημαντική εκδήλωση με υψηλούς και διακεκριμένους καλεσμένους που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Ιουνίου.

Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το λογότυπο του Ινστιτούτου μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Όπως σημειώνουν, πηγές κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, «το σήμα και μήνυμα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα είναι δυναμικό: στη βάση μιας σταθερής κληρονομιάς αξιών, απέναντι στον πόλεμο, στον εθνικισμό, στις ανισότητες, στις διακρίσεις, διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον».

Πηγή: skai.gr

