Γεραπετρίτης για συνάντηση με Φιντάν: Πράγματι διαφωνήσαμε - Θα υπάρξει συνέχιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου

Στην κατηγορηματική διάψευση των αιτιάσεων της αντιπολίτευσης για άσκηση μυστικής διπλωματίας στον ελληνοτουρκικό διάλογο προέβη από τα κυβερνητικά έδρανα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Μην θέσετε εκ νέου το θέμα μυστικής διπλωματίας. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ στην μεταπολίτευση Υπουργός που να ενημέρωνε την Βουλή τόσο αναλυτικά και συστηματικά, όπως συμβαίνει στην παρούσα κατάσταση», ξεκαθάρισε ο Υπουργός, επαναλαμβάνοντας πως στη συνάντησή του με τον Χακάν Φιντάν, διαπιστώθηκε η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τη μοναδική διαφορά που είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Διαφωνήσαμε πράγματι. Διαφωνήσαμε χωρίς παραχωρήσεις, χωρίς υποχωρήσεις χωρίς έκπτωση στην κυριαρχία μας. Θεωρείτε ότι πρέπει να σταματήσουμε την συζήτηση;», διερωτήθηκε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, προσθέτοντας ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. «Με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με το διπλωματικό κεφάλαιο που είναι μεγαλύτερο από ποτέ, μπαίνουμε με ασφάλεια, περηφάνια και αυτοπεποίθηση στη συζήτηση και θα πράξουμε αυτό που είναι το εθνικό συμφέρον», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Παράλληλα ο Υπουργός ξεκαθάρισε, ότι η κυβέρνηση «δεν έχει κανένα φοβικό σύνδρομο» απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι «διολισθαίνει σε εφ' όλης της ύλης διάλογο με την Τουρκία». «Δεν έχουμε κανένα φοβικό σύνδρομο, διότι δεν πρόκειται ποτέ να διολισθήσουμε. Ο λόγος που νιώθουμε ότι υπάρχει καλή ευκαιρία για την ελληνική πολιτεία να μπει η συζήτηση για τα δύσκολα θέματα, είναι ακριβώς γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό πεδίο διπλωματικής ισχύος, έχει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, ισχυρή άμυνα, έχει ενισχυθεί την τελευταία πενταετία και έχει μία οικονομία που βρίσκεται σε σταθερή τροχαία. Εξ' αυτού του λόγου η δική μας θέση είναι ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον ελληνοτουρκικό διάλογο, συνεχίζεται ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα. Αν δεν καταστεί δυνατό να συζητήσουμε για το μεγάλο θέμα που είναι η οριοθέτηση της οικονομικής ζώνης θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι κατά τα λοιπά θα υπάρξει συνέχιση του διαλόγου, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα εντάσεων και κρισεων στη γειτονιά μας», τόνισε ο Υπουργός.

