Κωνσταντοπούλου: Η Δημοκρατία δεν ανακόπτεται με νομοθετικές επινοήσεις

Στη δήλωσή της σήμερα από το Περιστύλιο της Βουλής, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στις αλλαγές που ανακοίνωσε για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο χθεσινό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Ρόδο.

«Είναι εντυπωσιακό ότι εισάγονται προτάσεις για αλλαγή εκλογικού νόμου χωρίς να έχει ερωτηθεί το σώμα των Αυτοδιοικητικών Εκπροσώπων. Ειπώθηκε αμέσως μετά την τοποθέτηση του Υπουργού, ότι οι Δήμαρχοι όλης της χώρας τα άκουγαν για πρώτη φορά», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι «η Δημοκρατία δεν ανακόπτεται με νομοθετικές επινοήσεις, η Δημοκρατία θα επικρατήσει».

