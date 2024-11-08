Ελληνικό Πολιτικό κόμμα ζήτησε από τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, Τζον Κατσιματίδη, να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας.

Ειδικότερα, δημοσίευμα της «New York Post», αναφέρει ότι «το τρίτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από τον ελληνικής καταγωγής μεγιστάνα των σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης , Τζον Κατσιματίδη να είναι υποψήφιος για πρόεδρος».

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο άρθρο δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το πολιτικό κόμμα για το οποίο κάνει λόγο η «NY Post»

Μεταξύ άλλων, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα στη διάρκεια τηλεφωνήματος στις 3 το πρωί.



«Ενώ ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου 77 WABC κολακεύτηκε, είναι πιο πιθανό να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, τονίζει το δημοσίευμα.

«Είμαι Αμερικανός», είπε. «Ήρθα εδώ σε ηλικία 6 μηνών», πρόσθεσε αστειευόμενος και τόνισε ότι «μπορώ να γίνω πρόεδρος της Ελλάδας, αλλά δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι «μου τηλεφώνησε το τρίτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα [στην Ελλάδα] που θέλει να με προτείνει για πρόεδρο της Ελλάδας». «Είναι τιμή μου, αλλά είμαι αρκετά απασχολημένος στη Νέα Υόρκη» σχολίασε.

Η ΝΥ Post αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σε προηγούμενο δημοσίευμά της τον περασμένο μήνα ότι οι επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στις πέντε περιφέρειες είπαν ότι θα επέλεγαν τον Κατσιματίδη ως υποψήφιο του κόμματος για τη θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Κατσιματίδης δήλωσε για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας ως δήμαρχος: «Το χωνεύω… Θέλω η πόλη της Νέας Υόρκης να πάει καλά… Θέλουμε απλά να επιστρέψει η πόλη».

«Ξέρετε τι φοβάμαι περισσότερο; Μπορεί να κερδίσω» ανέφερε ο κ. Κατσιματίδης σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Κατσιματίδης προσκλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των εκλογών στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριδας. Αλλά ο επιχειρηματίας ήταν απασχολημένος με την εκπομπή από το ραδιόφωνο WABC μέχρι τις 6 το πρωί.

O Ελληνοαμερικανός εκατομμυριούχος στον ΣΚΑΪ

Ο Τζον Κατσιματίδης, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τράμπ, τόσο στο οικονομικό κομμάτι όσο και σε αυτό της προώθησης της υποψηφιότητάς του μίλησε στον ΣΚΑΪ και την Κορίνα Γεωργίου και εξηγεί γιατί οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Τράμπ και πως βλέπει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την αλλαγή σελίδας στον Λευκό Οίκο.



Ερωτώμενος για το μέλλον στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπό την προεδρία του Τραμπ και τι ισορροπίες είναι διατεθειμένος να κρατήσει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απάντησε: Πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψει την επιθετικότητα του Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Για εμένα, αυτή είναι η πατρίδα μου. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι παππούδες μου. Εκεί όπου γεννήθηκαν ο πατέρας και η μητέρα μου. Αγαπώ λοιπόν την Ελλάδα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι όλα θα πάνε καλά στην Ουάσιγκτον για τη χώρα των παππούδων μου, ενώ για τα σενάρια που τον θέλουν να θέτει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε χαρακτηριστικά στην Κορίνα Γεωργίου: "Είναι κάτι που εξετάζω. Αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι ο δήμαρχος Άνταμς θα πάει πουθενά. Η δίκη του θα γίνει στα μέσα του 2025. Έχουμε αρκετό χρόνο για να πάρουμε μια απόφαση".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.