Γεωργιάδης: Θα ήθελα να δω στην γιορτή της ΝΔ Καραμανλή και Σαμαρά

«Το σημαντικό ιστορικό γεγονός είναι ότι χθες, η ιστορικότερη παράταξη του τόπου έκλεισε τα 50 της χρόνια. Χθες δεν ήταν τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες, ήταν τα γενέθλια όλων των Νεοδημοκρατών. Θα ήθελα να τους είχα δει εκεί», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την απουσία των πρώην Πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα στην ενότητα της παράταξης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς είχε επιβεβαιώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την περασμένη Τρίτη.

«Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ οι δύο πρώην πρωθυπουργοί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, δηλώνοντας πως δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει, αν θα παρευρεθούν ή όχι.

Η απουσία των δύο πρωθυπουργών από τα 50α «γενέθλια» του κόμματος ήρθε στον απόηχο των αιχμηρών τοποθετήσεών τους σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, τον περασμένο Ιούνιο.

Χθες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του έκανε εκτενή αναφορά στον ιδρυτή της παράταξης, Κωνσταντίνο Καραμανλή, χαρακτηρίζοντας τον, μεταξύ άλλων, πραγματιστή και αντιλαϊκιστή. «Σε μια ευρύχωρη παράταξη κάποιες στιγμές, δεν θα συμφωνούν, προφανώς, όλοι σε όλα, όμως, θα συμφωνούν οι πολλοί σε πολλά, ειδικά στα θέματα που είναι κρίσιμα για την πατρίδα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης

Τόνισε, δε, ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής ενεργούσε χωρίς να επιδιώκει να κολακεύει την κοινή γνώμη και ότι παγίως επέλεγε να συνεργαστεί με τους ικανότερους. Αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στη διεύρυνση, που επιχειρεί τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία ο πρωθυπουργός επεσήμανε με νόημα ότι «η ζωή έχει αποδείξει πως όσο πλατύτερα απλώνονται τα κλαριά της ΝΔ τόσο δικαιώνουν την ισχύ που έχουν οι ρίζες της. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στους λίγους, που θέλουν μία περιχαρακωμένη παράταξη, κλειστή και τελικά ηττοπαθή».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ονομαστική αναφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους της παράταξης και απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του κόμματος τους είπε «σας ζητώ σήμερα να τιμήσουμε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, παρόντες και απόντες».

Πηγή: skai.gr

