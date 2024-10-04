ΣΥΡΙΖΑ: Η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει κανένα λόγο να γιορτάζει με ΝΔ

«Η Νέα Δημοκρατία κάνει φιέστα για τα 50 χρόνια της ιστορίας της, αλλά η πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων σήμερα δεν έχει κανένα λόγο να γιορτάζει μαζί της», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑΣ ΠΣ.

«Γιατί», αναφέρει σε ανακοίνωση του, «αυτές οι πέντε δεκαετίες, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτούν πολιτικές που γονατίζουν τους αδύναμους και περιφρονούν όλους όσους δεν ενισχύουν τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών». Ειδικότερα, τονίζει ότι «η ακρίβεια κατατρώει την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα αυτή των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων» και πως «αυξήσεις ακόμη και σε βασικά αγαθά όπως το ελαιόλαδο φτάνουν το 56%», ενώ «την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προωθεί πολιτικές που ενισχύουν την κερδοσκοπία και αφήνουν τους μικρομεσαίους να παλεύουν με την επιβίωση». Προσθέτει ότι «για τα πανάκριβα ενοίκια, αντί να αυξηθεί η προσφορά στέγης και να στηριχθούν οι νέοι και οι εργαζόμενοι, η ΝΔ διατηρεί την κερδοσκοπική φούσκα των funds, των τραπεζών και του μη παραγωγικού επενδυτικού real estate που εκμεταλλεύεται σε μια πρωτόγνωρη διάσταση το δικαίωμα στη στέγη».

Επιπλέον, αναφορικά με τη νεανική παραβατικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «αντί να κοιτάξει τις βαθιές κοινωνικές αιτίες και να επενδύσει στην παιδεία και την κοινωνική πρόνοια, η κυβέρνηση επιλέγει να επιβάλει ακόμα περισσότερες τιμωρίες». «Αλλά πώς θα περιοριστεί η βία, όταν η ίδια η κυβέρνηση καλλιεργεί τις ανισότητες και τις διακρίσεις; Όταν χτυπάει τους εργαζόμενους και τους αδύναμους, τους ίδιους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προστατεύει;», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλογίζει δε στη ΝΔ «υποκρισία που ξεχειλίζει» στο ζήτημα της ασφάλειας: «μιλάει για προστασία, ενώ επί των ημερών της η εγκληματικότητα αυξάνεται, οι συμμορίες οργιάζουν και η οπαδική βία φτάνει σε δολοφονίες. Τα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων ξαναβγάζουν νεκρούς, αποκαλύπτοντας την πλήρη διάλυση κάθε έννοιας κοινωνικής ασφάλειας. Ο λαός ζει με φόβο και ανασφάλεια, όχι μόνο για το οικονομικό και εργασιακό του μέλλον, αλλά και για την καθημερινότητα του».

Όσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ακόμη περιμένει την ικανοποίηση του αυτονόητου αιτήματός του για ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό ως προς την πορεία και το περιεχόμενο των συνομιλιών με την τουρκική πλευρά, μετά τις ανησυχητικές δηλώσεις Ερντογάν».

Καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε αποδρομή», ότι «ο πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον ούτε την κοινοβουλευτική του ομάδα ούτε τους προκατόχους του» και πως «η κοινωνία ξέρει πως δεν αντέχεται άλλο αυτή την αδιέξοδη πολιτική που εξυπηρετεί μόνο κάποιους λίγους». «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμερίζει τα εμπόδια και τις δυσκολίες των πολιτών, και με την υποστήριξή τους, θα αγωνίζεται τίμια στο πλευρό τους για να βάλει τέλος στην αδικία και να προτάξει την αξιοπρέπεια στη βάση της προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας», καταλήγει στην ανακοίνωση του.

