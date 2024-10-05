Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα κόμματα μετά τις ευρωεκλογές ψάχνουν να βρουν τον βηματισμό τους. Τα πολλαπλά προβλήματα της καθημερινότητας, η πίεση που δέχονται από την κοινωνία και η γενικότερη αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος είναι το τρίπτυχο που επηρεάζει τα δημοσκοπικά τους ποσοστά.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ζητούν χρόνο, ωστόσο οι πολίτες βιάζονται. Και με το χειμώνα μπροστά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση ήδη δέχεται πολλές ερωτήσεις από βουλευτές που εστιάζουν στην οικονομία και στην ελάφρυνση των χαμηλότερων στρωμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά την πιο δύσκολη φάση της εικοσαετούς πορείας του και απόλυτα διχασμένος οδηγείται στις κάλπες.

Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί αύριο και εκείνο εκλογές για την ανάδειξη νέου πρόεδρου με πολλά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα. Έχουν, ωστόσο με το μέρος τους τις μετρήσεις που το δείχνουν να παγιώνεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, που παρουσίασε χθες η Pulse για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να διατηρεί αυξημένες τις δυνάμεις της σε σχέση με τις κάλπες του Ιουνίου στο 30%. Παραμένει στα ίδια επίπεδα με την εικόνα που υπήρχε 15 ημέρες πριν. Μπορεί η απουσία των δυο πρώην πρωθυπουργών από τη γιορτή των 50 χρόνων να σημάδεψε την εκδήλωση στη Ρηγίλλης, ωστόσο στο κυβερνητικό στρατόπεδο πιστεύουν πως τα τρία χρόνια που απομένουν μέχρι τις εκλογές είναι αρκετό διάστημα για να αλλάξει το κλίμα. Το ζητούμενο παραμένει πάντα η τρίτη αυτοδυναμία σειρά. Αντιμετωπίζουν την πίεση που δέχονται από μερίδα βουλευτών με ψυχραιμία, ενώ το «μασάζ» κορυφαίων υπουργών προς την Κ.Ο. είναι συνεχές. Το προφίλ της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες ενίσχυσε η παρουσία του πρωθυπουργού στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αυτό που δίνει «πόντους» στη γαλάζια παράταξη είναι το γεγονός πως ο κόσμος που κινείται στο χώρο του κέντρου δεν βρίσκει κάποια άλλη εναλλακτική στην οποία θα μπορούσε να μετακινηθεί αυτή την περίοδο.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η καθοδική πορεία συνεχίζεται και όλα προοικονομούν ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο. Με το ποσοστό να φτάνει στο 11,5% αρχίζει και βλέπει από απόσταση το ΠΑΣΟΚ που ανεβαίνει και σύμφωνα με την Pulse βρίσκεται στο 15,5%. Εκτός από το διχασμό και το «πολεμικό» κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου έχουν να αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα: την ώρα που στο «πράσινο στρατόπεδο» θα έχουν λύσει τα εσωκομματικά τους και θα αρχίσουν αν επικεντρώνονται στο αντιπολιτευτικό τους έργο, στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα ψάχνουν να βρουν τον νέο τους πρόεδρο. Ο δεύτερος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου. Όσο για την επόμενη ημέρα αρκετοί προεξοφλούν τη διάσπαση.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαίο πως το σύνθημα που ακούστηκε έντονα το τελευταίο διάστημα από τους υποψηφίους είναι πως στις εκλογές τους δεν εκλέγεται ο νέος αρχηγός του κόμματος, αλλά ο υποψήφιος πρωθυπουργός. Στην έρευνα της Pulse, σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το νέο επικεφαλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται, ωστόσο αναλόγως τα κοινά που θα προσέλθουν στις κάλπες νιώθει την «ανάσα» των Χάρη Δούκα, Άννας Διαμαντοπούλου και Παύλου Γερουλάνου. Για τους τρεις η μάχη φαίνεται να είναι επίσης ανοιχτή.

Στη δημοσκόπηση της Pulse το ΚΚΕ εμφανίζεται ενισχυμένο και φτάνει το 10,5% και η Ελληνική Λύση 9,5%. Και οι δυο «απειλούν» τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως περνάει μια περίοδο αστάθειας. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 4,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Νίκη 3,5%, ΜέΡΑ25 3%, Νέα Αριστερά 2,5% και Σπαρτιάτες 2%.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.