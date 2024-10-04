Σταϊκούρας: Ακολουθούμε ολιστική προσέγγιση για την αυτοκίνηση

Στα έργα, καθώς και στις πολυεπίπεδες και στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, που επηρεάζουν θετικά την αυτοκίνηση, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2024».

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε

-Στην κατασκευή νέων και τη συντήρηση υπαρχουσών οδικών υποδομών, που αναβαθμίζουν άμεσα το επίπεδο της οδικής ασφάλειας.

-Στον εκσυγχρονισμό του κυρωτικού πλαισίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

-Στην εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

-Στη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

-Στην προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

«Ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση που καταλήγει να έχει άμεσα, αλλά και διαρκή οφέλη για την αυτοκίνηση, και με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.