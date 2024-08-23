Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην «Πρωινή Ενημέρωση» ήταν φιλοξενούμενος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Αρχικά, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα είναι ουραγός σε επίπεδα μέσου μισθού στην Ευρώπη, επικαλούμενος πίνακα με στοιχεία που φέρουν 15 χώρες κάτω από τη χώρα. «Οι Έλληνες περνάνε καλύτερα σήμερα από το 2019, η Ελλάδα δεν έχει χαμηλότερο εισόδημα από τη Βουλγαρία», τόνισε απαντώντας σε προηγούμενους ισχυρισμούς του Διονύση Καλαματιανού.

Αναφερθείς στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός επεσήμανε:

«Εμένα η Αθηνά Λινού δεν είναι φίλη μου, αλλά πολιτική αντίπαλος, ωστόσο αυτήν τη στιγμή με όλα όσα συμβαίνουν καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Αυτό συμβαίνει διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λούζεται τον πολακισμό και καλά να πάθει». Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα είναι πρόεδρος για πολύ ακόμα στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «από την ημέρα διαγραφής του Παύλου Πολάκη, ο κ. Κασσελάκης τού λέει πόσο πολύ τον αγαπάει».

«Αν ο Κασσελάκης διαγράψει τη Λινού, είναι προφανές ότι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι είναι ο Πολάκης. Αν όμως ο Κασσελάκης διαγράψει τον Πολάκη, τότε ο δεύτερος θα λέει ότι έπεσε θύμα συγκάλυψης της διαφθοράς. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί έγιναν όλα αυτά; Γιατί ο κ. Κασσελάκης δεν ήταν ποτέ ικανός για αρχηγός».

Ως προς την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η πραγματικότητα λέει πως απορροφήσαμε 1% για την Πολιτική Προστασία με 87% συμβασιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό; Από τη στιγμή που αρχίζεις να παραλαμβάνεις όσα έχεις παραγγείλει - επειδή μόλις τα παραλαμβάνεις πληρώνεις- η απορρόφηση μπορεί να πάει από το 1 έως το 87. Έχουν γίνει οι παραγγελίες όλων όσων εξήγγειλε χθες ο κ. Κασσελάκης και έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ».

«Η εικόνα κατάρρευσης του ΕΣΥ είναι ψευδής»

«Υπάρχει μήπως Εθνικό Σύστημα Υγείας στον κόσμο που να μην έχει προβλήματα», αναρωτήθηκε στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν η συζήτηση πήγε στην Υγεία.

«Τα χιλιάδες περιστατικά που καθημερινά πάνε καλά, δεν πρόκειται να τα ακούσετε, αν όμως συμβεί η παραμικρή στραβή θα σπεύσουν όλοι να κατηγορήσουν το ΕΣΥ. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα κατάρρευσης του ΕΣΥ είναι ψευδής», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά φέρνοντας και ορισμένα παραδείγματα από την επικαιρότητα:

«Στον Βόλο μια τουρίστρια έπαθε ανακοπή Σάββατο και δεν υπήρχε γιατρός, διότι έτσι συμβαίνει σε κάθε Περιφερειακό ιατρείο της χώρας από την εποχή των αείμνηστων Γεννηματά και Αυγερινού. Ωστόσο, το ασθενοφόρο έφτασε στα 20 λεπτά από τον Δομοκό, όπως και η νοσηλεύτρια ήταν άρτια εξοπλισμένη. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τη σώσουμε, διότι ήταν βαριάς μορφής η ανακοπή. Επίσης, η έγκυος στην Πρέβεζα είχε συνεχή παρακολούθηση και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κλινική νεογνών στην περιοχή, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Λάρισας με ασθενοφόρο, συνοδεία ειδικευμένης γυναικολόγου και όχι αγροτικής γιατρού που γράφτηκε ψευδώς. Τέλος, η γιατρός στη Σάμο δεν έπαθε εγκεφαλικό, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί ότι έχουμε τεράστια προβλήματα στο νησί».

«Στο επόμενο δεκαήμερο η νέα ΚΥΑ για τα κίνητρα σε γιατρούς»

Μιλώντας για την ΚΥΑ που θα αφορά τα κίνητρα που δίνονται στους γιατρούς για να υπηρετήσουν στις άγονες περιοχές ο υπουργός Υγείας είπε:

«Στόχος είναι, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, να έχει βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα κίνητρα για τις άγονες περιοχές, μετά τον σχετικό νόμο που ψηφίσαμε στη Βουλή, στα τέλη Ιουλίου. Με τα κίνητρα αυτά, ένας γιατρός που πηγαίνει σε μια άγονη περιοχή -στην οποία έχουμε κάνει επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις και είναι άγονες-, θα λαμβάνει τον χρόνο 7.200 ευρώ επιπλέον στον μισθό του, επιπλέον χρήματα στην εφημερία, δωρεάν κατοικία από τον Δήμο και άλλα. Πιστεύω ότι με τα νέα κίνητρα που θεσπίσαμε, θα κάνουμε αμέσως προκηρύξεις. Παραδείγματος χάρη στην Κω, μέσα στον Σεπτέμβριο, θα προκηρύξουμε και τις τέσσερις θέσεις παθολόγων και πιστεύω θα λύσουμε συνολικά το πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.