«Εμφύλιος» στον ΣΥΡΙΖΑ - Ο Κασσελάκης, ο Πολάκης και οι «87»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε άνω κάτω για άλλη μια φορά. Ο Στέφανος Κασσελάκης από αλλού περίμενε την «ανταρσία» - δηλαδή από τους «87» - και από αλλού του ήρθε. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας η «βόμβα» του Παύλου Πολάκη τάραξε συθέμελα την Κουμουνδούρου. Ανέφερε πως η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη συγκρότηση ενός προγράμματος λαϊκά κατανοητού και κοινωνικά αναγκαίου.

«Χρειάζονται μεγάλες αλλαγές και σύντομα και όσο με αφορά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτό» τόνισε προκαλώντας αμηχανία. Φέρεται να είχε προαναφέρει μάλιστα πως «δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε σοβαρή διεκδίκηση μεγάλης κυβερνητικής αλλαγής. Παράγουμε πολλή περισσότερη παραπολιτική ύλη από πολιτική γραμμή».

Θα κάνει όντως το επόμενο βήμα ο χανιώτης βουλευτής τινάζοντας στον αέρα ουσιαστικά το καταστατικό συνέδριο και μετατρέποντας στην Κεντρική Επιτροπή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου σε ένα «παιχνίδι» ισορροπιών και αναμέτρησης εσωκομματικών δυνάμεων;

Ο Παύλος Πολάκης πιέζει πολύ τον Στέφανο Κασσελάκη με τη φερόμενη υποψηφιότητά του για την προεδρία και αφορμή είναι η υπόθεση της Αθηνάς Λινού. Κατά πολλά στελέχη περισσότερο τον ενόχλησε το γεγονός πως ένιωσε ότι δεν τον στήριξε εξαρχής και με αποφασιστικότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα για οικονομικές ατασθαλίες του Ινστιτούτου της καθηγήτριας επιδημιολογίας παρά η αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Όλο το τελευταίο διάστημα, πάντως με την έντονη αντιπολιτευτική του δράση, κατά πολλούς, έχτιζε ένα αρχηγικό προφίλ. Και με τον τρόπο του είχε αφήσει να εννοηθεί πως έχει αρχίσει να κοιτάει «πιο ψηλά». Συνεπώς, τους καλά προετοιμασμένους και όσους ξέρουν να «διαβάζουν τα σημάδια» δεν τους αιφνιδίασε. Εκτός και αν όλο αυτό που συμβαίνει είναι ένα ισχυρό πρέσιγκ προς την ηγεσία προκειμένου να «αποκατασταθεί» το όνομά του και συνεπώς να αναβαθμιστεί ακόμα πιο πολύ ο ρόλος του στο κόμμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης φαίνεται πως δεν επιθυμεί τη σύγκρουση με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας. Γενικά επιδίωξε το τελευταίο διάστημα να μην ανοίγει μέτωπα και χαρακτηριστική κίνηση ήταν η μεταφορά της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας για τον Χρήστο Σπίρτζη σχεδόν δυο εβδομάδες μετά.

Στη χθεσινή βραδινή του ανάρτηση ουσιαστικά έβγαλε από το κάδρο τον Παύλο Πολάκη και επικέντρωσε όλη την προσοχή και την σφοδρή κριτική του στους «87». Το μέτωπο, πάντως που έχει να αντιμετωπίσει είναι διπλό και αυτό δεν αλλάζει. Από τη μια ο πρώην «στρατηγός» της περσινής του νίκης και από την άλλη η εσωκομματική αντιπολίτευση που βρίσκει ευκαιρία μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα να συσπειρωθεί.

Σήμερα το πρωί έβγαλα ένα βίντεο 11 λεπτών με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική προστασία.

Τις επεξεργαζόμασταν από την πρώτη στιγμή της καταστροφικής φωτιάς που έφτασε μέχρι τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Και πιστεύω ότι πρόκειται για ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 22, 2024

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Στέφανος Κασσελάκης δεν βλέπει την ώρα να πραγματοποιηθεί το καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει τις απαραίτητες αλλαγές και συνεπώς στην αντικατάσταση προσώπων από τα όργανα που τώρα του προκαλούν αλλεπάλληλους «πονοκεφάλους».

Οι «87» είναι σαφές πως δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια το επόμενο διάστημα. Η σύγκρουση και για τα μέσα ενημέρωσης και για την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου θα είναι σφοδρή. Στο κείμενο που κατέθεσαν ανέφεραν: «Η παραίτηση του συντρόφου και διακεκριμένου επιστήμονα Όθωνα Ηλιόπουλου, έγινε για λόγους αλλότριους, από την μη θεσμική αναφορά του, ότι παραιτείται για να παραδώσει σε πρόσωπο της επιλογής του, ακόμη και αν αυτό είναι το πρόσωπο του Προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα θεσμικό κόμμα και δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από όσα ορίζει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και το καταστατικό μας, αφήνοντας μέλη του ψηφοδελτίου επικρατείας, να λοιδορούνται και να στοχοποιούνται».

Πέρα από την «πύρινη» ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη κατά της εσωκομματικής του αντιπολίτευσης και η Πολιτική Γραμματεία, που συνέχισε να συνεδριάζει μετά την αποχώρηση των «οχτώ», εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, είναι αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ, η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσα κι έξω από τη βουλή, για να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν ο δρόμος της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και της μεγάλης προοδευτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία του προέδρου του κόμματος στο ελληνικό κοινοβούλιο θα δυναμώσει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μεγάλη, αντιπολιτευτική προσπάθεια του κόμματος».

Αργά τη νύχτα πηγές κοντά στους «87» απαντούσαν στην ανάρτηση Κασσελάκη: «Τις προσβολές του Στέφανου Κασσελάκη τις αφήνουμε στην κρίση των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, του συνόλου του προοδευτικού κόσμου της χώρας και του ελληνικού λαού.

Άλλωστε αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τη σύγχυση στην οποία βρίσκεται, μιας και για μια ακόμη φορά έθεσε μόνος του θέμα ηγεσίας, μέσω βραδινών αναρτήσεων, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, στην συνεδρίαση της ΠΓ, που ειπώθηκαν τα πάντα δήλωνε ότι δεν σηκώνει το γάντι.

Η εσωστρέφεια που προκαλείται συνεχώς και η ανεπάρκεια έχουν δείξει ήδη τα αποτελέσματα τους.

Από εκεί και πέρα, είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπό την πίεση της δικής μας στάσης σήμερα, όσο κι αν ενόχλησε τον Στέφανο Κασσελάκη, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος ενημερώθηκαν μόλις σήμερα ότι αύριο επιτέλους θα πληρωθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.