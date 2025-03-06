Καυγάς Μπακογιάννη – Δουδωνή: «Είστε διορισμένος» - «Όλοι οι βουλευτές είναι ίσοι»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέο γύρο αντιπαράθεσης κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας προκάλεσε η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, που από βήμα της Βουλής αποκάλεσε «διορισμένο» τον Παναγιώτη Δουδωνή λόγω της εκλογής του με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

«Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε μειωτικά στον θεσμό βουλευτή Επικρατείας, υπονοώντας βουλευτές δύο ταχυτήτων, όμως όλοι οι βουλευτές είναι ίσοι, είτε είναι παιδιά είτε ανίψια, όπως εσείς και ο Κώστας Καραμανλης που χειροκροτούσε η κοινοβουλευτική σας ομάδα», ήταν η αιχμηρή απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή.

«Πράγματι ήταν μειωτικό αυτό που είπα για εσάς. Γιατί ήταν εξαιρετικά μειωτικό αυτό που είπατε για την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και όταν μειώνετε με αυτό τον τρόπο θα παίρνετε απάντηση. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι ο μόνος Έλλην βουλευτής που έχει εκλεγεί σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και πάντα πρώτη. Να σέβεστε την ιστορία σε αυτή την αίθουσα» ανταπάντησε η κα Μπακογιάννη.

Νωρίτερα κατά την ομιλία της, η κα Μπακογιάννη υπερασπίστηκε τον πρώην υπουργό Υποδομών, που είχε χειροκροτηθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία λέγοντας:

«Γιατί χειροκρότησαν τον κ. Καραμανλή; Όταν στάθηκε μπροστά τους και τους είπε ότι δε θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία του. Για αυτό τον χειροκρότησαν. Λιγότερη οίηση θα σας έκανε καλό».

«Συνομιλήτρια μου δεν είστε και δε θα γίνετε ποτέ»

Προς υπεράσπιση του Παναγιώτη Δουδωνή πάντως έσπευσε να μιλήσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Ντόρα Μπακογιάννη να σχολιάζει εκτός μικροφώνου: «Δεν τσιμπάω».

Παίρνοντας τον λόγο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε προνομιακή μεταχείριση της «γαλάζιας» βουλευτή, κατηγορώντας την παράλληλα πως όταν προσχώρησε ξανά στη ΝΔ, την «έβαλε ο κ. Σαμαράς πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας» προκειμένου να εκλεγεί.

«Ενοχλείται τα μάλα επειδή εγώ είμαι γυναίκα. Κάθε φορά που κλαίγεται ότι της γίνεται μπούλινγκ, απαντώ ενίοτε κι εγώ, που δεν έχω κλαφτεί ποτέ. Γι'αυτό ανέσυρε παλιές ιστορίες ύβρεων και συκοφαντιών», υποστήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι έχει επιλέξει να μην έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Συνομιλήτρια μου δεν είστε και δεν θα γίνετε ποτέ», ανέφερε.

