Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες ότι το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας εξέδωσε Δελτίο Τύπου, χωρίς συνεννόηση με τους γιατρούς, σχετικά με την κατάσταση του απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Με σημερινή ανακοίνωση, το νοσοκομείο ξεκαθαρίζει πως η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, χωρίς παρεμβάσεις και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου. Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι» έγραψε στο Facebook ο Υπουργός Υγείας, παραθέτοντας την σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.

«Ανακοίνωση του Γ.Ν. Νικαίας Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων και αναφορών που αφορούν δελτίο τύπου του Νοσοκομείου σχετικά με το θέμα του απεργού πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, διευκρινίζεται ότι η έκδοση του εν λόγω δελτίου πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μορφή πίεσης, υπόδειξης ή παρέμβασης από πρόσωπα ή φορείς. Οι γενικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση ελήφθησαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να περιλαμβάνονται ιατρικά ευρήματα, διαγνώσεις ή εξειδικευμένα ιατρικά στοιχεία. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης του Νοσοκομείου να ενημερώνει υπεύθυνα την κοινή γνώμη για ζητήματα που παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον, με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου περιορίστηκε σε γενικά και ουδέτερα στοιχεία και δεν περιελάμβανε ιατρικό ανακοινωθέν. Το Νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί με πλήρη θεσμική ανεξαρτησία, τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της δεοντολογίας και του σεβασμού προς τους πολίτες».

