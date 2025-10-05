Guardian: Εμφανείς οι εντάσεις στις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ

Η Ελλάδα, ένα από τα εγγύτερα κράτη - μέλη της ΕΕ στο Ισραήλ, πολιτικά και γεωγραφικά, παρενέβη επίσης σήμερα Κυριακή προσφέροντας διπλωματική βοήθεια για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα σχολιάζει ο Guardian, παραθέτοντας δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία «για διαρκή ειρήνη» με τη δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας», έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής».

Οι ελληνοϊσραηλινοί δεσμοί είναι από τους ισχυρότερους στην ΕΕ, αν και οι εντάσεις στις σχέσεις ήταν εμφανείς αυτή την εβδομάδα, όταν η Αθήνα εξέδωσε «έντονη γραπτή διαμαρτυρία» προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στον στολίσκο Global Sumud.

Η διαμαρτυρία έγινε μετά την αναχαίτιση και τη σύλληψη όσων επέβαιναν στον στόλο των 42 πλοίων, καθώς προσπαθούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη παράκτια λωρίδα. Μεταξύ των 450 κρατουμένων ήταν 27 Έλληνες υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένης μιας αριστερής βουλευτού (σ.σ η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα).

Η διαμαρτυρία επισήμανε την «απαράδεκτη και ακατάλληλη συμπεριφορά» του ακροδεξιού υπουργού εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αν και δεν κατονόμασε τον υπουργό.

Επιβεβαιώνοντας ότι και οι 27 ήταν «καλά στην υγεία τους», το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ένα ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν του νότιου Ισραήλ για να «επιστρέψει [τους κρατούμενους] με ασφάλεια στην Αθήνα». Οι 27 Έλληνες αναμένονται στην Αθήνα στις 15.30 με 16.00.

«Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Μητσοτάκη αντιμετώπισε σφοδρή κριτική για τον χειρισμό της υπόθεσης. Η σημερινή ανακοίνωση ακολούθησε μια επικριτική επιστολή που συντάχθηκε από συγγενείς των κρατουμένων, οι οποίοι επέκριναν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την ''αδιαφορία'' που είχαν δείξει "προς τους απαχθέντες, καθώς και την άρνηση [της κυβέρνησης] να λάβει θέση σχετικά με την απαγωγή Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ"» τονίζει ο δημοσιογράφος του Guardian.

