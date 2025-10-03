Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας πήγε το πρωί της Παρασκευής ο Πάνος Ρούτσι, για να υποβληθεί σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας αναφέρει πως ο Πάνος Ρούτσι «έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά», κάτι που λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια).

«Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση, αλλά και βιοχημικές - τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα απεργία πείνας, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε χθες Πέμπτη πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».

«Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου – είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», επεσήμανε ακόμη.

