Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών, μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να τον ρωτήσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός τούς ζήτησε απλά λίγο χρόνο να γυρίσει στο ξενοδοχείο να αλλάξει και να πάνε να πιουν μαζί μια μπύρα.

«Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω» σημειώνει ο κ. Τσίπρας γνωστοποιώντας το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως λέει, το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. «Γα την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για τη συνολική προοπτική της χώρας», ενημερώνει.

Σχολιάζει, μάλιστα, πως στη συνάντηση που είχε μαζί τους διέκρινε «μια καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο».

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants ! (τα λέμε σύντομα, παιδιά»)».

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.