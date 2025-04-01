Στην αποκατάσταση μιας «σοβαρής αδικίας» που ταλαιπωρούσε τους ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στη Βουλή, «βάσει παλαιότερης εσφαλμένης διοικητικής οδηγίας, οι ογκολογικοί και αιματολογικοί ασθενείς είχαν δικαίωμα σε αιματολογικές εξετάσεις μόνο ανά 20 μέρες. Αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα σε ασθενείς, που σύμφωνα με την κλινική τους εικόνα, είχαν ανάγκη για συχνότερη παρακολούθηση, και το αποτέλεσμα ήταν να χρεώνονται από την τσέπη τους τη διαφορά των εξετάσεων».

«Επειδή αναγνώρισα αυτή την αδικία, με απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγη ώρα στο ΦΕΚ, οι ογκολογικοί και αιματολογικοί ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις όσο συχνά το κρίνει αναγκαίο ο θεράπων ιατρός τους, ακόμα και επί καθημερινής βάσεως. Με αυτό τον τρόπο λύνουμε ένα πρόβλημα αρκετών ετών το οποίο ταλαιπωρούσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας, που ήταν βαριά ασθενείς. Το μόνο που έχω να τους πω, είναι ότι λυπούμαι που δεν μπορούσα να το λήξω αυτό γρηγορότερα» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής που επεξεργάστηκαν το μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας στον χώρο της Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

