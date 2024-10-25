Στη χθεσινή εξέλιξη από την Οικονομική Εισαγγελία για την άρση του καθεστώτος προστασίας των δύο βασικών μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, στην πρώτη του κοινοβουλευτική παρέμβαση μετά την απόφαση αυτή.

Ο κ. Γεωργιάδης που ανέφερε ότι ήρθη το καθεστώς προστασίας «των δύο συκοφαντών της σκευωρίας Novartis», σχολίασε για την όλη εξέλιξη: «Ξέρουμε ότι είναι ο κ. Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και κ. Μαρία Μαραγγέλη. Είχαν έρθει εδώ στη Βουλή των Ελλήνων και είχαν ορκιστεί στο Ευαγγέλιο ότι δεν είναι αυτοί οι μάρτυρες και ότι δεν γνωρίζουν τίποτα εναντίον μου ούτε των υπολοίπων εννέα. Για τέτοιους ψεύτες μιλάμε. Θέλω να δηλώσω ενώπιον της Βουλής ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες που μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, τόσο για να τιμωρηθούν αυτοί οι δύο συκοφάντες όσο κυρίως για να αποκαλυφθεί ενώπιον του ελληνικού λαού ποιοι τους έβαλαν».

Είναι αδύνατο να πιστέψω και δεν πιστεύει κανένας μας, είπε ο υπουργός Υγείας, «ότι δύο τέτοια ανθρωπάκια, ξαφνικά ξύπνησαν και είπαν αυτά τα τερατώδη ψεύδη. Είναι προφανές ότι κάποιοι τους έβαλαν και από σήμερα ξεκινάει η προσπάθεια να αποκαλύψουμε στον ελληνικό λαό ποιοι είναι αυτοί που του έβαλαν και για ποιους πολιτικούς σκοπούς. Και αυτοί πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

