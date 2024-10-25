Τα κρίσιμα πολιτικά «ραντεβού» και οι νέες ισορροπίες

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι 14 ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα κόμματά τους, η προεξοφλημένη κατά πολλούς διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως «εν δυνάμει» αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κυρίως σημαντικά πολιτικά ραντεβού που έρχονται το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναδιαμορφώσουν περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Η μάχη του προϋπολογισμού στη Βουλή δεν θα είναι αναίμακτη. Η γεωγραφία στην Ολομέλεια μπορεί να έχει αλλάξει, καθώς – εκτός απροόπτου - θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ με την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Το ΠΑΣΟΚ πλέον θα επιχειρεί να δείξει πως είναι η δεύτερη δύναμη και πως έχει επανέλθει ως πόλος εξουσίας. Έτσι και αλλιώς η σύγκρουση για την ανάδειξη του βασικού αντιπάλου της πλειοψηφίας θα είναι σφοδρή. Στη σύγκρουση θα μπουν και τα μικρότερα κόμματα που νιώθουν ότι απειλούνται από τις πληροφορίες που μιλούν για αλλαγή του εκλογικού νόμου και άνοδο του ορίου εισόδου στη Βουλή.

Με απλά λόγια το κορυφαίο νομοσχέδιο θα αποτελέσει πριν το κλείσιμο της χρονιάς το γεγονός το οποίο θα αναδείξει τους βασικούς πολιτικούς «παίκτες». Θα κυριαρχήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης έναντι του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ; Θα υπάρξει κάποια άτυπη συμμαχία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης απέναντι στη κυβέρνηση με «συγκολλητική κόλλα» την ακρίβεια στην αγορά; Σε κάθε περίπτωση καταλύτης των εξελίξεων θα είναι η κατάσταση που θα επικρατεί στην Κουμουνδούρου σε περίπου ενάμιση μήνα από τώρα.

Μετά το ραντεβού του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στις 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα (ενδεχομένως να ακολουθήσει και δεύτερο) θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Με βασικό επίδικο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» ζητούμενο είναι κατά πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα «δύσκολα θέματα» που έχουν να κάνουν με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η λύση «πακέτο» για τη Χάγη που προκρίνει η τουρκική πλευρά δεν δίνει πολλές ελπίδες. Είναι σίγουρο πως η έκβαση των ελληνοτουρκικών θα έχει επιπτώσεις και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, καθώς οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης περιμένουν την κυβέρνηση στη «γωνία», ενώ «μουρμούρα» υπάρχει και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Το μεγάλο ραντεβού στις αρχές του νέου χρόνου θα δοθεί με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι κρίσιμες καταρχάς για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία της Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η «ζυγαριά» δεν φαίνεται να κλείνει στην παραμονή της στο Προεδρικό Μέγαρο. Το «όχι» του Νίκου Δένδια στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή», με φήμες το τελευταίο διάστημα να τον φέρουν να βολιδοσκοπείται για την κορυφαία πολιτειακή θέση, ξεθόλωσε έως ένα βαθμό το τοπίο. Ο πρωθυπουργός επιθυμεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του και αυτό σημαίνει να μην καταγραφούν διαρροές ανάμεσα στους 156 βουλευτές που διαθέτει η πλειοψηφία. Η ονοματολογία δίνει και παίρνει, ενώ πολιτικοί ελιγμοί για πρόσωπο από την ευρύτερη κεντροαριστερή δεν φαίνεται να είναι πιθανοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είναι φυσικό, δεν ανοίγει τα χαρτιά του προτάσσοντας τον σεβασμό στον θεσμό.

Πηγή: skai.gr

