Για την απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελέως να αρθεί το καθεστώς προστασίας προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

«Αυτό που είχαμε ζητήσει οι 4 από τους 10 κατηγορούμενους, δηλαδή εγώ και οι Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας, ήταν να βγουν οι κουκούλες, να μάθουμε ποιοι είναι, καθώς δεν υπήρχε πια κανένας λόγος να θεωρούνται μα΄ρτυρες δημοσίου συμφέροντος», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος επεσήμανε πως «ό,τι κι αν αυτοί είπαν, αποδείχθηκε ανυπόστατο και όπως αποκαλύφθηκε στη Βουλή, πρέπει να έπεσαν και κάποια πολλά εκατομμύρια».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περίπτωση Μανιαδάκη, ο οποίος επέλεξε να «ξεκουκουλωθεί μόνος του», βλέποντας ότι δεν πάει άλλο και μην υποκύπτοντας σε εκβιασμούς να πει για τον ίδιο, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Σαμαρά. «Όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις στην Αμερική, αποζημιώνονται από το κράτος. Από κει και πέρα, η Εισαγγελία χθες βασίστηκε στη διάταξη Φλωρίδη που προβλέπει ότι αν όσοι προστατεύονται ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αποδειχθεί ότι δεν έχουν συνεισφέρει στην υπόθεση, τότε μπορεί να αρθεί αυτή η προστασία».

«Πρέπει οι μάρτυρες να μας πουν ποιος τους έβαλε να πουν τέτοια τερατώδη ψέματα»

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια σκευωρία που άντεξα με κόπο, θυσίες και πόνο μέχρι τέλους», ενώ προσέθεσε ότι το ζητούμενο είναι τώρα να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι για το ποιους τους έβαλε να πουν τέτοια τερατώδη ψέματα», υπενθυμίζοντας:

«Ο ένας από τους δυο είχε έρθει να μιλήσει στη Βουλή και μάλιστα είχε δώσει και όρκο ότι δεν με γνώριζε προσωπικά. Ξέρετε, ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων είναι πολύ σημαντικός, ο τρόπος χρήσης του στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά σκευωρία».

Ερωτηθείς για το τι θα πράξει από εδώ και πέρα, ο πρώην υπουργός ενημέρωσε ότι πλέον βγαίνουν οι προηγούμενες κατατεθείσες μηνύσεις στο φως, καθώς πλέον επικαιροποιούνται και δεν υπάρχει κανένα θέμα παραγραφής. «Αυτά τα ένδικα μέσα είναι απαραίτητα για μας, αλλά κυρίως είναι απαραίτητα για τη δημοκρατία μας. Δεν πρέπει να το ξαναπεράσει η Ελλάδα αυτό».

Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η υπόθεση υποκινήθηκε από υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλη αυτή η διαδικασία ενθαρρύνθηκε από τότε κυβερνητικές άκρες; Ακόμη και ο πρωθυπουργός εκείνης της εποχής παραδέχτηκε μετά ότι έπρεπε να υπήρχε διαφορετική διαχείριση».

