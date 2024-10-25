Της Πηνελόπης Γκάλιου

Έξι χρόνια μετά το σχηματισμό της επίμαχης δικογραφίας κατά δέκα πολιτικών προσώπων, για την φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση "Νοβάρτις", προκαλώντας πολιτικό "σεισμό" στην τότε πολιτική σκηνή, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, το πλήρωμα του χρόνου ήρθε χθες να ανατρέψει τα δεδομένα, για μία ακόμη φορά στην εν λόγω πολύκροτη υπόθεση και όπως όλα δείχνουν οι κατήγοροι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν αποκλείεται να γίνουν αυτοί οι κατηγορούμενοι.

Η απόφαση "σταθμός"- όπως χαρακτηρίστηκε- της Οικονομικής Εισαγγελίας για την άρση του καθεστώτος προστασίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης, δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Μία εξέλιξη η οποία πυροδότησε από τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστή, θύελλα αντιδράσεων αλλά και ταυτόχρονα κύμα ικανοποίησης, ειδικά των προσώπων που συκοφαντήθηκαν και σπιλώθηκαν από τους συγκεκριμένους προστατευόμενους μάρτυρες.

Εξάλλου, όλοι τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα από την αρχή της εμπλοκής τους στην υπόθεση, μιλούσαν για μία ενορχηστρωμένη σκευωρία, με υποκινητές και πολιτικά κίνητρα. "Τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν με ονοματεπώνυμο, εκτός από τους προστατευόμενους μάρτυρες και οι "ενορχηστρωτές" αυτής της μαζικής και συντονισμένης κατασυκοφάντησης, την οποία τότε κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της χαρακτήριζαν ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους", σχολίαζαν εκπέμποντας δικαίωση και ικανοποίηση κυβερνητικοί παράγοντες.

Υπό τα νέα δεδομένα, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τα πολιτικά πρόσωπα που σπιλώθηκαν μέσα από αστήριχτες καταθέσεις στην υπόθεση της "Νοβάρτις", να στραφούν νομικά κατά των δυο προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι τους ενέπλεξαν και τους κατηγόρησαν ως δωρολήπτες της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας.

Άλλωστε, ήδη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Ανδρέας Λοβέρδος αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας είχαν στραφεί κατά του καθεστώτος προστασίας των δύο μαρτύρων.

Η άρση της προστασίας μαρτύρων, είναι μία πρόσφατη ρύθμιση που προέκυψε από την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και ισχύει μόλις πέντε μήνες, από τον περασμένο Μάιο και έδωσε έκτοτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, τη δυνατότητα να επανεξετάζει το καθεστώς προστασίας και να κρίνει είτε για την άρση, είτε για τη συνέχειά του.

"Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα των μέτρων προστασίας εξετάζονται διαρκώς από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος δύναται, οποτεδήποτε, σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί με διάταξή του να τα τροποποιήσει ή να τα ανακαλέσει ή σε διαφορετική περίπτωση να εισηγηθεί την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, όταν κατά την κρίση του διαφοροποιηθούν ή εκλείψουν οι λόγοι επιβολής τους" υπενθύμισε τι ορίζει ο νόμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση "σταθμό, βγάζοντας τις «κουκούλες» από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis. Η Δημοκρατία μας είναι ανθεκτική. Η αλήθεια θα λάμψει" κατέληξε ο κ. Μαρινάκης στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

"Ιδιαίτερα σημαντική" χαρακτήρισε την εισαγγελική απόφαση και ο Αντώνης Σαμαράς "Διότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την πλήρη κι επίσημη αποκάλυψη της σκευωρίας Νοβάρτις" όπως σημείωσε προσθέτοντας ότι "Θα φανερωθούν τα αίτια και οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλιότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτήν την εξέλιξη. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Μέχρι τέλους. Για όλα- και για όλους!".

Επίσης για "ημέρα δικαίωσης" μίλησε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως "Το μείζον εδώ δεν είναι να τους τιμωρήσουμε, αυτά θα τα αποφασίσει η Δικαιοσύνη με θεσμικό τρόπο. Το μείζον εδώ είναι να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν, διότι αποκλείεται μόνοι τους να σκέφθηκαν τέτοια τερατώδη ψεύδη" τόνισε ο υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας πως "Η διαλεύκανση αυτής της πτυχής είναι ο μόνος τρόπος να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον η εργαλειοποίηση των θεσμών για πολιτικούς σκοπούς".

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο Παναγιώτης Πικραμένος ο οποίος δήλωσε συνομιλώντας με δημοσιογράφους πως υποδέχτηκε την απόφαση "με ενθουσιασμό".

Με ανάρτηση σχολίασε την απόφαση και ο Ανδρέας Λοβέρδος τονίζοντας πως "Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου. Η επιλογή μου να εμπιστευθώ τη Δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη. Πέρασα χίλιους κόπους βάσανα και θυσίες αλλά η Δικαιοσύνη έλαμψε. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.

Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη δικογραφία του 2018, με τις κατηγορίες της δωροληψίας, παθητικής δωροδοκίας και απιστία σχετικά με την υπηρεσία, αφορούσε δέκα πολιτικά πρόσωπα της περιόδου 2006 – 2015 και συγκεκριμένα τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο και τους πρώην υπουργούς Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζέλο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουμάνη.

Παρότι δε, η υπόθεση αποδείχθηκε "άνθρακες" αφού οι δικογραφίες για τα πολιτικά πρόσωπα μπήκαν στο αρχείο ελείψη στοιχείων, ωστόσο η λάσπη και η συκοφαντία είχαν ήδη στοχοποιήσει αυτά τα πρόσωπα, εξαιτίας και των καταθέσεων των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι θα κληθούν πλέον να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη, μετά την προσφυγή εναντίον τους, των προσώπων που ενέπλεξαν.

