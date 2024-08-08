Αιχμηρή απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη για ανάρτηση που έκανε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης για τον ίδιο έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με δική του ανάρτηση στο Χ το πρωί της Πέμπτης.

Αφού αρχικά ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι «ο κ. Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως ομοιάζει στον @pavpol2222 και σε αυτό. Όπως ο Παύλος συχνά ανεβάζει αναρτήσεις εναντίον μου στο Facebook μεταμεσονύκτια και τις βλέπω το πρωί, έτσι και ο Στέφανος κάνει πλέον κάθε βράδυ το ίδιο αλλά στο τουιτερ», προσθέτει με καυστικό τρόπο:

«Από την Μύκονο, όπως λένε και οι απλήρωτοι απεργοί εργαζόμενοι της @AvgiOnline όλα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα δυστυχώς και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας προσκαλεί τον κ. Κασσελάκη «να πάμε σε όποιο Νοσοκομείο θέλει να μιλήσουμε με ανοικτές τις κάμερες με τους εργαζομένους για την περίοδο Σύριζα και την περίοδο ΝΔ στο ΕΣΥ!»

Ο κος Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως δείχνει να ομοιάζει στον @pavpol2222 ακόμη και σε αυτό:

Όπως ο Παύλος συχνά ανεβάζει αναρτήσεις εναντίον μου στο Facebook μεταμεσονύκτια και τις βλέπω το πρωί, έτσι και ο Στέφανος κάνει πλέον κάθε βράδυ το ίδιο, αλλά στο X.



Προς… https://t.co/Wq0kd6oXLw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 8, 2024

Η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας

Ιούνιος 2023.

Μάιος 2024.

Πήγα δύο συνεχόμενες χρονιές περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου και είδα από κοντά τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ, την εγκατάλειψη, την έλλειψη υποδομών, την υποστελέχωση, την υπερπροσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών που παλεύουν μόνοι, χωρίς κράτος.… pic.twitter.com/XKy5XHKoS1 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 7, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.