Σωρεία αντιδράσεων και αίσθηση στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων που έκαναν εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προκαλώντας ζημία 3,5 εκατ. ζημία στον Οργανισμό.

Συνελήφθησαν 16 άτομα - γιατροί, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι φαρμακείων – οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με οκτώ κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ οι περιουσίες του έχουν δεσμευθεί, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο υπ. Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

«Παρά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τεχνικά δύναται, με ΑΜΚΑ ανθρώπου που δεν μπορεί να το δει και να σε καταγγείλει, να κάνεις εικονικές συνταγογραφήσεις» είπε ο υπουργός.

Όπως είπε, σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα ασφαλείας, το οποίο αφορά σε ένα μήνυμα OTP (επιβεβαίωση), το οποίο θα έρχεται στο κινητό του ατόμου στου οποίου το ΑΜΚΑ, για συναίνεση στην συνταγογράφηση, όπως ήδη γίνεται σε τραπεζικές συναλλαγές.

«Θα τους ελέγξουμε όλους» τόνισε ακόμα ο Αδ. Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και σε άλλες περιοχές, όπου γιατροί προχωρούν σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο των συνταγογραφήσεων άλλων γιατρών της ίδιας ειδικότητας.

Πηγή: skai.gr

