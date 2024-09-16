Νέα στοιχεία αποκαλύφθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ για το κύκλωμα των γιατρών με τις εικονικές συνταγογραφήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ένας παθολόγος από την Κύπρο, που ήταν διορισμένος σε περιφερειακό ιατρείο και Κέντρο Υγείας της Βοιωτίας, ένας μαιευτήρας-γυναικολόγος σε Δημοτικό Ιατρείο στην Αθήνα, η σύζυγος του, η οποία ήταν διορισμένη σε κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας και μια οδοντίατρος ήταν μεταξύ των 16 κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να κινούσαν τα νήματα στο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση σημαντικό ρόλο έπαιζε ο βοηθός του παθολόγου, ο 57χρονος αποκαλούμενος «Μισέλ», ο οποίος του έβρισκε ΑΜΚΑ, αλλοδαπών που ήταν στο εξωτερικό, στις φυλακές ή σε δομές, στους οποίους συνταγογραφούσε παράνομα.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση εντόπιζε ΑΜΚΑ ανασφάλιστων. Το κύκλωμα συνταγογραφούσε ναρκωτικά φαρμακευτικά σκευάσματα, αντιψυχωσικές-ψυχότροπες ουσίες, βιταμίνες, φάρμακα σε έλλειψη, όπως γνωστό φάρμακο που χορηγείται στους διαβητικούς, αλλά έχει παράλληλη δράση στην απώλεια βάρους.

Ένα από τα μέλη του κυκλώματος είχε συνταγογραφήσει ψυχοτρόπο φαρμακευτικό σκεύασμα, 3.679 φορές με συνολική δαπάνη για τον φορέα περίπου 600.000 ευρώ. Δεν δίστασε να το συνταγογραφήσει 186 φορές στη μητέρα, τον πατέρα, τη σύζυγο, τον γιο και την κόρη του.

Και οι 16 συλληφθέντες γιατροί, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι φαρμακείων, είναι αντιμέτωποι με οκτώ κακουργήματα και δύο πλημμελήματα και αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

