Μεταναστευτικό: Κοινό μέτωπο με άλλες χώρες υποδοχής στήνει η Ελλάδα έναντι του Βερολίνου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Κοινό μέτωπο με άλλους Ευρωπαίους εταίρους στήνει η Αθήνα, έναντι του Βερολίνου και της πολιτικής του απόφασης να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα γερμανικά χερσαία σύνορα, υπονομεύοντας τη συνθήκη της ζώνης Σένγκεν.

Από την πρώτη στιγμή που η Γερμανία προκαλεί τριγμούς στις ευρωπαϊκές συμφωνίες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού της, Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή της να μην επιτρέψει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία με το μεταναστευτικό να μετακυλιστεί και σε άλλες και να γίνει εν τέλει ελληνικό.

«Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να γίνει ανεκτό», υπογράμμισε εμφατικά σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός. Την ώρα, που η Αθήνα έχει ανταποκριθεί και συνεχίζει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και συμφωνίες, για την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που διαμηνύεται είναι ότι κάθε άλλη προσπάθεια εις βάρος της, σε σχέση με τη δυσανάλογη διαχείριση του μεταναστευτικού, θα τη βρει απέναντι.

Η Αθήνα δεν επιθυμεί να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με το Βερολίνο, όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, αλλά αυτό που επιζητείται είναι να υπάρξει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος. Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στον Γερμανό υφυπουργό Εσωτερικών Μπερντ Κρόσερ κατά τη συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, λίγο πριν τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τα Σύνορα που ξεκινά σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα.

Η θέση της ελληνικής πλευράς έναντι των πιέσεων της Γερμανίας για τις επιστροφές μεταναστών και αύξηση των παροχών προς αυτούς, σύμφωνα με πηγές, αντιτάσσει την τήρηση τριων πολιτικών αποφάσεων, όπως αυτές έχουν ληφθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν την λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν από όλες τις χώρες ώστε να μην διαταραχθεί η ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ε.Ε., τη Συμφωνίας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και τη συμφωνία με την Τουρκία για τις επιστροφές προσφύγων.

Η αυστηροποίηση και επέκταση των γερμανικών ελέγχων στα χερσαία σύνορα με τις γειτονικές της χώρες, εκτιμάται πως υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων. Γι' αυτό άλλωστε, παρότι προς ώρας η κατάσταση δεν κρίνεται ανησυχητική από την κυβέρνηση, η Αθήνα παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση για το ενδεχόμενο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και ειδικά εκείνες που συνορεύουν με την Ελλάδα, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας, αυξάνοντας την πίεση προς τη χώρα μας.

«Δεν πρόκειται η Ελλάδα να είναι "ο σάκος του μποξ" ή να είναι η χώρα η οποία, επειδή ακολουθήθηκε, θεωρώ, μία λάθος πολιτική από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα λύσει αυτή για τους άλλους το πρόβλημα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προδιαγράφοντας τις προθέσεις της Ελλάδας και σκιαγραφώντας τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας. Στο ίδιο κλίμα άλλωστε ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Βασίλη Κικίλια, παρατηρώντας πως «Θέλουν να κλείσουν τα σύνορά τους και να τινάξουν στον αέρα την Ευρώπη. Είναι βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα κόβουν και θα ράβουν την Ευρώπη σύμφωνα με τα δικά τους θέλω ή δεδομένα» προειδοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αποκαλύπτωντας τις προθέσεις της Αθήνας.

Καίριο ρόλο για την εξεύρεση κοινής λύσης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει τις πιέσεις και τις διεργασίες και με άλλες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Βερολίνο και στις επαφές του εκεί.

Σε μια εβδομάδα ο πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο και εκεί όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ανέβει ψηλότερα στην ατζέντα των δύο ηγετών και το μεταναστευτικό.

Τον Οκτώβριο δε, δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να βρεθεί στο Βερολίνο ενώ στις 14 του επόμενου μήνα προγραμματίζεται η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου κατά την οποία αναμένεται να έχουν χτιστεί ήδη συμμαχίες από τις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος θα είναι και ο νέος Επίτροπος της Γαλλίας στην Κομισιόν. Λίγο νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Σεζουρνέ είχε δηλώσει ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να εφαρμοστεί το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Είναι μεγάλο διακύβευμα να δείξουμε ότι τα κείμενα που έχουν ψηφιστεί στην Ευρώπη είναι εφαρμόσιμα. Να μην υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις όσον αφορά το μεταναστευτικό στην Ευρώπη», συντασσόμενος με τις ελληνικές θέσεις. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, νωρίτερα είχε δηλώσει ότι Ελλάδα και Γαλλία συντονίζονται «ώστε να προτεραιοποιήσουμε τις δράσεις μας στην κατεύθυνση εφαρμογής του Συμφώνου».

